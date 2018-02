Deloitte moet Vestia inzage geven in controledossier

Het verzoek van Deloitte om de vorderingen van Vestia tegen voormalig controlerend accountant Pieter Klop af te wijzen, is aangehouden door Rechtbank Rotterdam. Dat schrijft het FD. In een tussenvonnis in de civiele schadeprocedure besliste de rechtbank verder dat Deloitte aan de woningcorporatie documenten moet verstrekken uit het controledossier, iets waar de accountantsorganisatie zich tegen heeft verzet.

Klop was twintig jaar partner bij het Big Four-kantoor en van 2000 tot en met 2009 controlerend accountant van Vestia, de woningcorporatie. De derivatenportefeuille was vooral en bijna eigenmachtig opgebouwd door kasbeheerder Marcel de V. Klop vertrok in 2015 bij Deloitte.

Waarschuwing CBB

De rechtbank wil in dit stadium nog geen oordeel vellen over de claim van Vestia tegen de accountant persoonlijk. Van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven kreeg Klop een jaar geleden een waarschuwing, omdat hij verwijtbaar handelde met de goedkeuring van de jaarrekening van Vestia over 2009. Zijn controle van de derivatenportefeuille schoot tekort, volgens het CBB.

Enorme zeperd

Deloitte was de extern accountant van Vestia en controleerde de boeken van 2000 tot 2009 de boeken. De woningcorporatie verloor ruim € 2,5 miljard na onverantwoorde speculaties met rentederivaten en viel daardoor in 2012 bijna om. Vestia houdt Deloitte medeverantwoordelijk voor de schade van de enorme zeperd. Het controleteam heeft volgens de corporatie grote steken laten vallen tijdens de controle. Deloitte beweert dat het niets te maken heeft met de schade van Vestia, die pas zou zijn ontstaan toen Deloitte accountant af was.

Interne administratie

Deloitte heeft zich altijd verzet tegen het openen van de interne administratie voor de eigen klant. Een beroep tegen het tussenvonnis is niet mogelijk; de rechtbank wil daar niet aan. Onder de vertrouwelijke documenten die Vestia wil hebben zit onder meer een gespreksverslag van een Deloitte-medewerker met de kasbeheerder, plus gegevens en waardebepalingen van de derivatenportefeuille van Vestia, schrijft het FD. De V. moet nog voor de strafrechter verschijnen.

Aansprakelijkheid

De rechtbank wil zich de komende maanden concentreren op de twee hoofdvragen, namelijk of de algemene voorwaarden van Deloitte aansprakelijkheid uitsluiten, en of door Vestia geleden schade aan de accountantsorganisatie kan worden toegerekend. Hierover krijgen partijen gelegenheid over en weer schriftelijk in debat te gaan. Een eindvonnis van de rechtbank valt niet eerder dan komende zomer te verwachten.