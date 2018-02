ABN AMRO naar Hoge Raad om hypotheekrente

ABN AMRO stelt cassatie in bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 december vorig jaar in de Euribor zaken. Hierbij gaat het over de vraag of ABN AMRO de opslagen voor hypotheken met het Euribor rentetarief mocht verhogen.

Het kunnen wijzigen van de opslagen is voor de bank nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, stelt de bank in een verklaring. ‘In 2009 en in 2012 heeft ABN AMRO de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief verhoogd, omdat de marktomstandigheden hiertoe aanleiding gaven. Sindsdien heeft de bank om dezelfde reden de opslagen ook weer een aantal keer verlaagd.’

Rechtzaken

Een aantal van de ABN-klanten was het niet eens met de verhogingen en heeft via stichtingen het oordeel gevraagd aan de rechter. De rechtbank in Amsterdam heeft op 11 november uitgesproken dat de opslag op de Euribor hypotheken volkomen ten onrechte is verhoogd. Tegen die uitspraak is ABN AMRO in beroep gegaan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens op 19 december 2017 uitspraak gedaan in het hoger beroep. In deze uitspraak staat dat de bepalingen waarop ABN AMRO zich heeft gebaseerd om de opslag te verhogen oneerlijk en dus niet geldig zijn. Het hof komt tot dit oordeel op grond van Europese regels en uitspraken.

Tegenargumenten ABN AMRO

ABN AMRO vindt dat haar argumenten door het hof onvoldoende zijn meegenomen in de uitspraak. Eén van de belangrijkste argumenten dat de bepalingen niet oneerlijk zijn, heeft het hof helemaal niet genoemd in de uitspraak: Tegenover de onzekerheid van opslagverhoging, staat voor klanten de zekerheid dat ze het Euribor rentetarief altijd kosteloos kunnen omzetten naar een andere, marktconforme rente van de bank. Daarnaast heeft het hof de argumenten van ABN AMRO dat er geen sprake is van een oneerlijke bepaling niet beoordeeld op de manier, zoals de Hoge Raad eerder heeft voorgeschreven, vindt de bank. Tot slot is ABN AMRO van mening dat het hof de eisen van het Europese Hof van Justitie aan transparantie onjuist heeft toegepast. Volgens ABN AMRO zijn er voldoende aanwijzingen dat de uitspraak van het hof niet in stand zal blijven. Daarom heeft de bank besloten in cassatie te gaan.