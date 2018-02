‘Externe audit Oxfam gaf geen aanwijzing fraude met hulpgeld’

Volgens de externe accountant van Oxfam Novib is er geen fraude gepleegd met de gelden die Oxfam Novib beschikbaar had gesteld voor de hulp. Dat schrijft de hulporganisatie op haar website.

‘Het externe auditrapport van de SHO-bestedingen door Oxfam Groot-Brittannië in 2011 werd gedeeld met Oxfam Novib. Op verzoek van Oxfam Novib controleerde de externe accountant specifiek de bestedingen van de medewerkers die betrokken waren bij het incident. Hierover werd melding gemaakt in het auditverslag. Uit het auditrapport is gebleken dat er geen fraude is gepleegd met de gelden die Oxfam Novib beschikbaar had gesteld voor de hulp’, aldus de Nederlandse tak van hulporganisatie Oxfam in een verklaring.

Accountantscontrole

Het externe auditrapport werd in 2012 ook gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer, en die kwamen destijds tot dezelfde conclusie. De Algemene Rekenkamer liet toen in een brief aan Oxfam Novib weten dat in ‘zowel het onderzoek van Oxfam Groot-Brittannië als de accountantscontrole geen aanwijzingen van fraude zijn vastgesteld’ en dat het daarmee de zaak als afgehandeld beschouwde.

Opzeggingen

Algemeen directeur Farah Karimi (foto) van Oxfam Novib constateert in een brief aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Britse Oxfam-collega’s de landendirecteur Haïti ‘zwaar onvoldoende’ aanpakten. Sinds bekend werd dat Britse Oxfam-medewerkers zich in 2011 na de aardbeving in Haïti hadden misdroegen tijdens seksfeestjes met jonge prostituees regende het ook in Nederland opzeggingen van donateurs.