Per abuis weigering uitstel naar belastingconsulenten

De Belastingdienst heeft onjuiste overzichten verstuurd aan een aantal belastingconsulenten. Op die foute overzichten staat de dagtekening: 2 maart 2018. Dat heeft de dienst gemeld.

Het gaat om ‘afgewezen en niet in behandeling genomen uitstelverzoeken’ inkomstenbelasting over 2017 en vennootschapsbelasting over 2017. Dat als deel van de ‘Uitstelregeling belastingconsulenten’. In de overzichten staan enkele als afgewezen betitelde uitstelverzoeken, waarvoor de Belastingdienst wel uitstel heeft verleend. Op dit moment onderzoekt de Belastingdienst of nog meer onjuiste gegevens in deze overzichten zijn verstuurd. De belastingconsulenten die het betreft, ontvangen hierover bericht.