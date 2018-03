Verplichte aanmelding belastingontwijking binnen EU

De Europese ministers van Financiën zijn dinsdag overeengekomen dat accountants, belastingadviseurs en advocaten in de EU verplicht worden om fiscale constructies aan te melden die voor klanten via het buitenland worden opgezet om minder belasting te betalen. De nieuwe regels moeten uiterlijk 31 december door lidstaten zijn doorgevoerd in nationale wet- en regelgeving. De regels gaan vanaf 1 juli 2020 in.

Daarbij gaat het volgens de ministers om regelingen die als ‘potentieel agressief’ worden beschouwd. ‘De verplichting om een regeling te melden impliceert niet dat die regeling schadelijk is, alleen dat het van belang kan zijn voor nader onderzoek door belastingautoriteiten. Veel regelingen hebben een compleet legitieme doeleinde, het doel is die regelingen te herkennen die dat niet hebben’, lichten de Europese ministers toe in een verklaring.

Gegevensbank

De EU-lidstaten moeten de aangeleverde informatie automatisch met elkaar delen via een gecentraliseerde gegevensbank. De maatregel moet belastingontwijking via onder anderen consulenten, bankiers, accountants en advocaten aanpakken. ‘Dit zal het mogelijk maken nieuwe risico’s op belastingontwijking eerder te herkennen en maatregelen te nemen om schadelijke regelingen te blokkeren’, luidt de verklaring. Lidstaten worden verplicht elke drie maanden informatie uit te wisselen, binnen een maand na het einde van het kwartaal waarin de informatie is aangemeld. De eerste automatische informatie-uitwisseling binnen de EU zal 31 oktober 2020 een feit zijn.

Straf

Lidstaten worden ook verplicht om tussenpersonen die zich niet aan de nieuwe maatregel houden te straffen. De Europese Commissie had het voorstel vorig jaar ingediend omdat volgens haar tussenpersonen een centrale rol spelen bij belastingontwijking en er veel aan verdienen. ‘Transparantie is de sleutel van onze strategie om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden’, licht minister Vladislav Goranov toe, die vanwege het tijdelijke EU-voorzitterschap van Bulgarije de ministersbijeenkomsten leidt.

Bron: ANP/Europese Raad