Sparende Nederlander bang voor overstap naar beleggen

Verreweg de meeste Nederlanders hebben hun geld nog altijd op een spaarrekening staan, ondanks dat ze niet tevreden zijn met de extreem lage rente. Maar beleggen is voor velen nog geen aanvaardbaar alternatief: er kleven te veel risico’s aan. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Savedo, een online marktplaats voor spaardeposito’s. Die claimt de hoogste spaarrente te bieden via banken uit de EU.

Van alle Nederlanders heeft 85% geld op een spaarrekening staan. Tegelijk is 81% ontevreden over de minieme spaarrente die zij bijgeschreven krijgen. Overstappen op beleggen is in veel gevallen geen optie: 65% vindt beleggen met spaargeld te risicovol en 77% vindt ook investeren in cryptovaluta een te groot risico. Volgens Savedo zullen er meer schapen de dam oversteken als de spaarrente nog verder inzakt. Grootbanken als ABN Amro en ING hanteren momenteel een tarief van 0,05%. Voor 78% van de Nederlanders is een rente van 0% onacceptabel; een negatieve rente kan rekenen op de afkeuring van 84%. “Een depositospaarrekening zou een alternatief kunnen zijn. Omdat spaarders hiermee hun geld voor een bepaalde periode vastzetten, is de rente hierover vaak hoger”, aldus Savedo. Daar zou 55% wel oren naar hebben, mits het gaat om een Europese bank die onder het depositogarantiestelsel valt.

Jongeren sparen het vaakst

Sparen wordt vooral gedaan door jongeren onder de 30 jaar (56%), mensen die fulltime werken (44%) en middelhoog opgeleide mensen (42%). Vorig jaar heeft ongeveer een op de drie mensen minder gespaard; eenzelfde deel heeft juist meer opzij gezet. Dit jaar verwacht de spaarder gemiddeld € 293 per maand te sparen: € 15 meer dan in 2017. Sparen wordt vooral gebruikt om een buffer voor tegenslagen te vormen (54%), voor reizen (37%) en voor de eigen woning (34%).

Panelwizard bevroeg voor Savedo vorige maand ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Savedo biedt sinds 2014 spaarrekeningen aan van banken uit de EU. Een spaardeposito bij de Tsjechische bank J&T Banka is op het spaarplatform goed voor een rente van 2%.