Nu storing bij Rabobank

Nadat woensdag ING kampte met een storing in het betalingsverkeer, is de Rabobank aan de beurt. De bank meldt klanten die willen bankieren via de mobiele app of de website dat er technische problemen zijn. Hoewel saldo-informatie ontbreekt, kan wel normaal gebruik worden gemaakt van de Rabo bankieren app, zegt Rabobank. Betalingen kunnen gewoon worden verwerkt. Hoe lang de storing duurt, is nog niet bekend. Klanten kunnen betalingen en saldo zien als ze op hun rekening tikken. Bij ING werden gepinde bedragen dubbel afgeboekt, waardoor veel klanten tijdelijk rood kwamen te staan. De storing duurde een halve dag.