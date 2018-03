Pin-transacties ING dubbel afgeboekt

Als gevolg van een storing heeft ING die miljoen pin-transacties dubbel afgeboekt. Bijschrijvingen zijn niet getroffen door de storing.

Op de website Allestoringen.nlklagen rekeninghouders over onverwacht rood staan en tekorten om aan verplichtingen te voldoen. De dubbele afboekingen worden zo snel mogelijk teruggedraaid, verzekert de bank. Hoe lang het duurt voordat alles is hersteld, is onbekend. Klanten worden geïnformeerd over het probleem via sociale media en de klantenservice van de bank.