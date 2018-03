Oproep beroepsorganisaties: beperk fiscaal nadeel MKB

Beroepsorganisaties NOB, NOAB, SRA en RB trekken aan de bel over de fiscale gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor het midden- en kleinbedrijf. Het MKB gaat er volgens de vier organisaties financieel nauwelijks op vooruit, terwijl dat wel een kabinetsdoelstelling is. Om die reden is een brief verstuurd aan minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën.

Verhoging box 2-tarief

Voor BV-ondernemers dreigt zelfs een forse en geheel ongefundeerde lastenverzwaring voor winstreserves uit het verleden, stellen de briefschrijvende beroepsorganisaties. Dit als gevolg van de voorgestelde verhoging van het box 2-tarief van 25% naar 28,5%.

Oproep

Om het onheil af te wenden heeft het Register Belastingadviseurs het initiatief genomen tot een gezamenlijke oproep aan het kabinet. Dit heeft geleid tot een brief namens de beroepsorganisaties NOB, NOAB, SRA en RB. De vier organisaties roepen het kabinet op nog eens goed te kijken naar de dreigende gevolgen van het regeerakkoord voor het MKB.