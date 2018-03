Kritiek op KPMG in Chinese fraudezaak

De rechtbank in Hong Kong heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de rol van KPMG in een strafproces tegen het oude management van China Medical Technologies. Dat bedrijf ging in 2012 failliet na fraudebeschuldigingen. Het voormalige management zou zeker 355 miljoen dollar hebben gestolen via valse transacties. KPMG was tussen 2005 en 2009 de controlerend accountant van het bedrijf en verstrekte goedkeurende verklaringen.

Geen medewerking

De rechtbank in Hong Kong is volgens persbureau Reuters niet blij met het feit dat KPMG weigert mee te werken aan een eerder bevel om controledocumenten te verstrekken. Volgens de accountant is dat tegen de Chinese wet, maar volgens de rechter is het daardoor voor de curatoren ‘uiterst moeilijk om te bepalen of zij tegen KPMG willen gaan procederen’. KPMG zou wel hebben toegezegd dat de curatoren de documenten onder toezicht in kunnen zien bij hen op kantoor. De rechter in Hong Kong noemt dat een ‘onwerkbare’ situatie.

Afwijzing verzoek

KPMG heeft de rechtbank in Hong Kong onlangs verzocht om de termijn te beperken waarin schuldeisers een claim bij de accountantsorganisatie kunnen indienen. De rechtbank wijst dat verzoek af. Eind van dit jaar zal er een uitgebreide hoorzitting over de zaak plaatsvinden.

Bron: FD/Reuters