In negen stappen meer toegevoegde waarde voor uw cliënten

Verzorgt u normaliter alleen de boekhouding van cliënten, maar wilt u uitgebreider financieel advies gaan leveren? En wilt u uw klanten meer toegevoegde waarde bieden? Deze checklist biedt u inspiratie en nieuwe inzichten.

De checklist is bedoeld voor accountants- en administratiekantoren die van mening zijn dat ondernemers zakelijke coaching, toegevoegde waarde en voorspelbare tarieven op prijs stellen. Voor kantoren die waarde hechten aan up-to-date financiële informatie en inzicht voor iedere klant.

Negen stappen

De volgende 9 negen stappen komen aan bod:

1. Visie, doelstellingen en plannen

Stel uzelf een aantal kritische vragen over uw kantoor en vergeet bij de beantwoording ervan niet dat het úw onderneming is en dat deze niet in steen is gehouwen.

2. Het juiste leiderschap

Voor iedere onderneming geldt dat er een goede leider nodig is om succes te kunnen boeken. Als u niet de aangewezen persoon bent, kunt u misschien iemand aanstellen die dat wel is.

3. De juiste software kiezen

Digitalisering van uw accountancypraktijk kan u tijdwinst opleveren; tijd die u vervolgens kunt besteden aan het bieden van meerwaarde aan uw cliënten. Een vereiste is dan dat de software die u kiest, de nieuwe benadering ondersteunt en de voorwaarden voor succes mede creëert.

4. Draagvlak verkrijgen binnen de organisatie

Om succes te gaan boeken als adviserende accountant, is het belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf betrokken is bij de overgang naar de adviesorganisatie.

5. De juiste klant

Hoe ziet uw ideale klant eruit? Anders Bernåker, de bestuursvoorzitter van SRF konsulterna, een Zweedse branchevereniging voor accountants, raadt aan om uzelf zes vragen te stellen om het antwoord op deze vraag te vinden.

6. Uw diensten aanbieden als een pakketoplossing

Waar hechten uw klanten waarde aan? Dat is niet altijd wat u zelf denkt.

7. Van uurtarieven naar vaste prijzen

Ga na hoeveel u elke klant het afgelopen jaar hebt gefactureerd. Er is een minimum dat u maandelijks in rekening zou moeten brengen.

8. Maak het verschil voor uw klanten

Zorg boven alles voor duidelijkheid en geloof in de digitale overgang van uw bedrijf. Het is een win-winsituatie als u de technologie het zware cijferwerk laat doen. Dit levert duidelijke voordelen voor uw cliënten op, immers de klant krijgt meer waarde voor zijn geld.

9. Verdere marketing en verkoop

Zodra u uw dienstenaanbod hebt samengesteld en weet welke klanten u wilt bereiken, is het tijd om na te denken over waar u uw ideale klant kunt vinden.

Wilt u meer weten?

Download de gratis checklist: in negen stappen meer toegevoegde waarde voor uw cliënten