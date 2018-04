Economische Zaken maakt 10 miljoen vrij voor ‘business angels’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar € 10 miljoen beschikbaar voor private fondsen die geld willen investeren in start-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Het ministerie noemt dat ‘business angels’. Zij kunnen per fonds maximaal € 1 miljoen lenen van de overheid. Staatssecretaris Mona Keijzer wil zo stimuleren dat kapitaal wordt verstrekt aan jonge snelgroeiende bedrijven.

Maandag is de eerste leningovereenkomst getekend ter grootte van € 600.000. Dat bedrag gaat naar het fonds Orthos Ventures, dat geld steekt in starters in de ruimtevaartsector, robotica en kunstmatige intelligentie. Vanwege het hogere risico kloppen starters en MKB’ers nog weleens aan een dichter deur als zij geld zoeken voor groei en innovatie. “Daar willen we als ministerie op inspelen, in dit geval voor techbedrijven. Wees er snel bij als je een business angel met een goed voorstel bent. Want hier geldt dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt.” Zo wordt volgens het ministerie het gat gedicht tussen krediet krijgen via een bank en geld aantrekken van grotere investeringsmaatschappijen.

Voorwaarden

De lening van maximaal een miljoen is verkrijgbaar voor fondsen bestaande uit twee investeerders, waarbij beide partners gezamenlijk minimaal eenzelfde bedrag ook beschikbaar stellen voor investeringen. Doelgroep voor de investeringen zijn startups en innovatieve MKB’ers die bedragen tussen de € 50.000 en € 500.000 nodig hebben volgens een opgesteld fondsplan.

Andere regelingen

Behalve de regeling voor business angels heeft de overheid ook een Vroegefasefinanciering voor jonge bedrijven. Die kunnen maximaal € 350.000 lenen om te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Qredits verstrekt daarnaast zakelijke kredieten tot € 250.000 euro.