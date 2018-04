QR-code gaat zorgen voor een betaalrevolutie

In China kan dit met de app WeChat*. Deze app zorgt voor een totale disruptie van kassasystemen, betaalkaarten, het betalingsverkeer en vast nog veel meer. Het enige dat je hoeft te doen, is een code te scannen, het bedrag in te toetsen en de transactie is gedaan. Binnen het platform kun je een reis boeken, betalen, vrienden uitnodigen en inchecken.

QR (Quick Response) Code

De QR-code is in Nederland niet onbekend. Het was even op z’n retour, maar neemt nu weer aan populariteit toe.

De QR (Quick Response) Code is een tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door een Japans bedrijf. Om de code te kunnen lezen én maken zijn verschillende apps beschikbaar. Je kunt het op je visitekaartje gebruiken als een snelkoppeling naar je website. Natuurmonumenten heeft de code verwerkt in routepaaltjes tijdens wandelingen zodat je snel naar een website kunt waar je meer informatie verkrijgt over wat er op dat punt te zien is. De QR-code wordt zelfs al voor adminstratieve doeleinden gebruikt. Zo kunnen facturen betaald worden door een QR-code te scannen.

Vluchten betalen via WeChat

In China wordt dagelijks veelvuldig gebruik gemaakt van WeChat. 980 Miljoen gebruikers waarvan 902 miljoen en het aantal neemt nog steeds toe. De marktwaarde van dit social platform is bijna net zo groot als dat van Facebook. Veel bedrijven merken langzaam op dat het interessant is om diensten via deze app aan te bieden. Zo biedt KLM als eerste niet-Chinese luchtvaartmaatschappij aan om bijvoorbeeld een vlucht te boeken* en te betalen via WeChat. Maar wat denk je van alle Chinese toeristen die naar Nederland komen en jaarlijks veel geld in ons land spenderen? Wat zou het je opleveren als ondernemers Chinese toeristen deze betalingsmogelijkheid kunnen bieden?

Betaalrevolutie

Betalen via deze app is in Nederland nog niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld via Tikkie een betalingsverzoek via Whatsapp te sturen. Er is ook een experiment gaande in supermarkten rondom de OK app*. Deze app zorgt ervoor dat de klant met zijn mobiel in de supermarkt in een beweging binnen één platform kan betalen, korting krijgt en spaart. Men verwacht dat deze nieuwe ontwikkeling een betaalrevolutie gaat ontketenen in supermarkten. Ik vermoed dat het succes sneller voet aan de grond krijgt in bijvoorbeeld tankstations.

Interessante ontwikkelingen toch? Is jouw klant bijvoorbeeld internetondernemer en wil hij of zij meer Chinese consumenten aantrekken, dan is het interessant om te kijken naar de online betalingsmogelijkheid die payment provider stripe aanbiedt via hun platform. Zij hebben het in Europa mogelijk gemaakt dat je gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden van onder andere WeChat.

Al in 2005 heeft ING een minderheidsbelang verworven in Bank of Beijing en werken de banken nauw samen op onder meer het gebied van retail bankieren. Wat gaat dit betekenen voor het internationale betalingsverkeer? Zijn zij al aan het anticiperen op deze ontwikkelingen met WeChat?

Ontwrichting betalingsverkeer

Ik adviseer ondernemers, accountants en softwareleveranciers van online betalingssystemen en boekhoudsystemen om deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Zie ook deze video van World press photo ‘How China is changing your internet’* waarin wordt aangegeven hoe invloedrijk de ontwikkelingen van het internet in China zijn. Deze ontwikkelingen gaan zeker meer disruptie veroorzaken op allerlei gebieden en in allerlei landen. En als WeChat het niet is, dan zal Apple Wallet en Facebook messenger wel zorgen voor een ontwrichting van het betalingsverkeer.

Er zit natuurlijk een keerzijde aan en dat kun je duidelijk zien in de video van World press photo. WeChat is in het bezit van een schat aan data waarmee ze alles van je weten. We weten nu nog niet wat dat voor consequenties zal gaan hebben op de lange termijn en het is zeker iets om nu al over na te denken voordat je aan de gang gaat met een app of software. Een ding is zeker; het gaat er hoe dan ook komen.

*Bronnen:

WeChat, vlucht boeken met WeChat, OK app, World press photo

Deze blog is geschreven door Jeanet Walraven.