Fiscus veegt bezwaren privékilometers bedrijfsauto van tafel

Bijna 2000 ondernemers die vorig jaar bezwaar aantekenden bij de Belastingdienst omdat ze naar eigen zeggen veel minder privé-kilometers reden met hun bedrijfsauto, zijn afgewezen. De gegevens die ze hebben aangeleverd, zijn volgens de Belastingdienst niet overtuigend.

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat ze beroep mochten aantekenen, mits ze goed konden onderbouwen hoeveel kilometers ze privé hadden gereden. Sinds 2011 wordt het btw-bedrag dat over het privégebruik van een zakenauto moet worden betaald anders berekend. Wie geen kilometerregistratie bijhield, kon kiezen voor een vast percentage. De Belastingdienst ging daarbij uit van 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto, maar veel ondernemers vonden dat bedrag te hoog.

‘Individueel gewogen’

Door de jaren heen kwamen er twee miljoen bezwaren van ondernemers binnen bij de Belastingdienst. Van dat grote aantal heeft een fractie, 1874 ondernemers om precies te zijn, uiteindelijk alsnog bezwaar ingediend. Vaak had hun bezwaar betrekking op bedragen van een paar honderd tot duizend euro per jaar. ‘Allemaal zijn ze individueel afgewogen en afgewezen’, laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën de NOS weten. Deze ondernemers konden niet aantonen dat het btw-bedrag op basis van het aantal werkelijk gereden privékilometers lager zou uitvallen dan bij het percentage waarmee de Belastingdienst rekent.

Bezwaarformulier

Dat er relatief weinig ondernemers een bezwaarschrift indienden, heeft er mogelijk mee te maken dat ze daar maar zeven weken de tijd voor hadden. En het was in hartje zomer, zegt Tom Kleinpenning van advieskantoor Flynth tegen de NOS. ‘Daardoor zijn veel ondernemers er niet aan toegekomen. Ook waren er weinig accountantskantoren open om te helpen.’ Volgens Kleinpenning was het invullen van het bezwaarformulier veel werk. ‘Het kost veel tijd om alle administratie op te zoeken.’ Daardoor zakte veel ondernemers de moed bij voorbaat in de schoenen, denkt hij.