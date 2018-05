‘Fitness check’ openbare verslaggeving

De Europese Commissie doet een publieke consultatie om de openbare verslaggeving door Europese ondernemingen te evalueren. De consultatie heeft betrekking op een aantal voorstellen, die afwijken van de uitgangspunten van de bestaande internationale standaarden voor jaarrekeningen.

Zowel de AFM als de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft marktpartijen gevraagd te reageren. Dat kan tot 21 juli 2018.

‘Fitness check’

De consultatie is onderdeel van een ‘fitness check’ waarmee de Europese Commissie wil beoordelen of het huidige Europese kader voor openbare verslaggeving door ondernemingen nog volstaat. Zo wil de commissie weten of de verordening nog past bij relatief jonge ontwikkelingen als duurzaamheidsstreven en digitalisering.

De Europese Commissie vraagt onder meer of de bestaande verplichting voor Europese beursfondsen om International Financial Reporting Standards (IFRSs) toe te passen nog actueel is. Ook vraagt zij of het nog passend is dat de IAS-Verordening Europese aanpassingen uitsluit in de door de International Accounting Standards Board uitgegeven IFRSs. ‘Deze voorstellen kunnen een fundamentele breuk opleveren met de uitgangspunten van de bestaande IAS-Verordening. Zij zijn bovendien al gedeeltelijk afgewezen in de Maystadt Review in 2013’, aldus de AFM.

Transparantie en vergelijkbaarheid

‘De AFM en de RJ benadrukken dat de huidige IAS-Verordening een belangrijke bijdrage levert aan de vergroting van transparantie en vergelijkbaarheid van verslaggeving. Dat laatste betreft de vergelijking met zowel ondernemingen binnen de Europese Unie als ondernemingen daarbuiten die IFRSs toepassen. Het realiseren van andere beleidsdoelen via (niet-)financiële verslaggeving, zoals geïntegreerde verslaggeving, duurzaamheids- en andere ESG-aspecten, maar ook digitalisering, draagt bij aan de gewenste meer duurzame inrichting van onze economie en samenleving. Evenwel vinden de AFM en RJ dat‎ dit niet ten koste van vergelijkbaarheid en transparantie mag gaan. De AFM streeft naar bevordering van deze doelen via andere standaarden dan de IFRSs’, aldus de AFM. Zelf zullen de AFM en de RJ ook reageren op de consultatie vanuit hun eigen rol.