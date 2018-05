Controlecommissie: boekhouding 50Plus gebrekkig

De financiële controlecommissie van 50Plus slaat alarm over de boekhouding bij de ouderenpartij, die nogal te wensen over zou laten. De leden krijgen aanstaande zaterdag tijdens de ledenvergadering daarom een dringend advies om de jaarrekening af te keuren, meldt het AD.

De verantwoording van gelden door het wetenschappelijk bureau van de partij zou niet deugen en ook mede de aanleiding zijn geweest voor het recente opstappen van een groot deel van het bestuur. Een door het AD opgevoerde betrokkene spreekt over ‘een waslijst aan onduidelijkheden’. De jaarrekening 2017 zou volgens dezelfde commissie vele gebreken hebben en om die reden niet kunnen worden goedgekeurd tijdens de ledenvergadering.

Onheldere bestedingen

Meerdere ingewijden binnen 50Plus hebben volgens het AD aan de krant bevestigd dat de controlecommissie van de partij een alarmerende verklaring uit heeft laten gaan over de onregelmatigheden. De krant kreeg bovendien een anonieme brief over de kwestie binnen. “Deze verklaring gaat over de onheldere besteding van gelden van het wetenschappelijk bureau.” Het zou gaan om ‘niet genoemde ontvangen subsidies’ ter waarde van 100.000 tot 150.000 euro, vertelt een betrokkene.