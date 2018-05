Producentenvertrouwen piekt weer

Na twee opeenvolgende dalingen op rij is het producentenvertrouwen weer toegenomen; van 8,2 in april naar 9,8 in mei, maakt het CBS bekend. Dat is de op twee na hoogste waarde ooit. Producenten waren in mei vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, aldus het statistiekbureau. Bedrijven verwachten dat de bedrijvigheid zal toenemen. Ze zijn ook tevreden over de orderportefeuille. De enige klacht is over de voorraad met eindproducten. Er zijn meer ondernemers die de voorraad te groot vinden dan ondernemers die de voorraad te klein vinden.

Handelsoorlog

Afgezet tegen de index voor activiteiten van inkoopmanagers is her CBS-bericht opmerkelijk. Dat laat een dalende tendens laat zien. Reden si dat het moeilijker wordt om bestellingen tijdig binnen te krijgen en om goed en voldoende personeel aan te trekken. Daarnaast maken inkopers zich over een mogelijke handelsoorlog met de VS, die nog steeds niet van de baan is. President Trump besluit vrijdag of hij de import van Europees staal en aluminium gaat beperken. Als dat gebeurt, slaat de EU terug met forse importheffingen op een reeks Amerikaanse exportartikelen. Niet verwonderlijk is dat het vertrouwen in de metaalindustrie, met een waarde net onder de 7,5, lager is dan in andere sectoren. Makers van hout- en bouwmaterialen en transportmiddelen zijn het positiefst.