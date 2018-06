‘Ontwikkelen als een dolfijn in plaats van een duikboot’

De nieuwe versie van Unit4 Multivers, het boekhoudsoftwarepakket voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), wordt agile ontwikkeld. Deze flexibele en adaptieve aanpak houdt in dat gebruikers in een vroeg stadium kennismaken met kleine vernieuwingen waar ze meteen feedback op kunnen geven. Door steeds te werken met kleine stapjes vooruit, wordt het ontwikkelproces een continu verbeterproces. Zo wordt het mogelijk om snel in te spelen op veranderende behoeften, waardoor het eindproduct veel beter aansluit bij de behoefte van de klant en de eindgebruiker veel meer toegevoegde waarde krijgt bij de nieuwe softwareversie.

Niet-vrijblijvende cadeautjes

Dit samen optrekken wordt ook co-creatie genoemd en het is voor het eerst dat Unit4 Multivers deze ontwikkelmethode hanteert. We presenteerden deze aanpak op 27 maart aan een aantal van onze partners, accountantskantoren en klanten. Oftewel, de early adopters. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan dit ‘early adopter’-programma steeds als eerste nieuwe functionaliteiten ter beschikking krijgen om te testen. We vragen aan ze om ermee te werken en om het te testen. Het zijn een soort cadeautjes die we ze regelmatig geven, maar die zijn niet geheel vrijblijvend: we verwachten er namelijk ook wat voor terug in de vorm van feedback en inspanningen in tijd door bijvoorbeeld klantensessies en testevents gezamenlijk te organiseren.

We willen op die manier inzicht krijgen in hoe onze klanten onze software gebruiken en waarderen. We vragen ze feedback te geven op de ervaring in gebruik en wat ze zien op het scherm. Dat gaat onder meer over wat ze dan missen, of het soepel werkt en of er informatie op de verkeerde plek staat. Met deze continue feedback weten we sneller wat we kunnen verbeteren en dat werkt natuurlijk efficiënter dan pas op het einde van het traject deze feedback te moeten verwerken.

Eerder en beter volwassen

Op basis van deze feedback bereiken we dus sneller en beter de volwassenheidsfase van onze software en zijn we eerder klaar om ons product aan te bieden aan de goegemeente. Dit is in onze ogen de enige manier om perfect aan te sluiten op de markt en de veranderende behoeften in die markt. Het traject is net gestart en we verwachten in september de versie gereed te hebben voor het klein MKB. Het is de bedoeling dat we in het laatste kwartaal van 2018 een nieuwe versie gereed hebben die we ook aan nieuwe klanten kunnen aanbieden.

Dit ontwikkeltraject is dus niet bedoeld om de snelste te zijn, maar om het beste product te leveren. De nieuwe versie van Multivers maakt gebruik van de nieuwste technologieën, zoals machine learning en chatbots, zonder dat het te technisch wordt. De userinterface past zich namelijk aan op de informatiebehoefte van de gebruikersgroepen binnen het MKB, van zzp’er tot financieel specialist. Daardoor krijgt iedere gebruiker een op maat gemaakte interface, inclusief specifieke taken of terminologie. De nieuwe versie spreekt de gebruiker aan met de tone of voice die past bij zijn of haar kennisniveau.

Nu voldoen aan toekomstige behoeften

Zo krijgt de gebruiker de meest relevante interface, afhankelijk van zijn rol en gebruikte device, terwijl de software innovatief en technisch hoogstaand is. We zijn klaar voor de toekomst vol nieuwe technologieën, zelfs voordat het gebruik ervan al is ingeburgerd. Het kan zo maar zijn dat de accountant nu nog helemaal geen behoefte heeft aan het werken met een virtuele collega die processen automatiseert, maar we zijn er klaar voor als ze daar wel behoefte aan hebben. De techniek voor bijvoorbeeld chatbots is eigenlijk al verder waar de accountant nu staat, maar het omslagpunt gaat zeker komen en wij willen er klaar voor zijn als dat punt wordt bereikt, zodat we onze klanten nog beter kunnen ondersteunen.

Deze ontwikkelmethode is nieuw voor Unit4 Multivers, maar we zijn ervan overtuigd dat het enorm waardevol voor ons, onze partners, onze accountants en hun klanten is. De nieuwste versie van Unit4 Multivers wordt dus niet door ons vanuit de ivoren toren bedacht, maar gaat uit van co-creatie met onze doelgroep. Het is een gezamenlijk proces, voor en door accountants en ondernemers ontwikkeld. Dolfijnen zwemmen immers ook bijna nooit alleen.

Marnix van der Steen is Product Marketing Manager binnen Unit4 Benelux SME.