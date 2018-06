De voordelen van een moderne rapportagetool voor accountantskantoren

Bedrijven hebben in iedere markt te maken met grote concurrentie. Daardoor wordt hun behoefte aan transparante informatie op basis waarvan ze met vertrouwen belangrijke zakelijke beslissingen kunnen nemen, steeds groter. Dat is waar u als accountant om de hoek komt kijken. U kunt u met uw accountantspraktijk onderscheiden door uw cliënten waardevol advies en inzichtelijke rapportages te bieden. Hoe meer inzicht u hebt in de bedrijfsprestaties en financiële gezondheid van uw cliënten, des te groter uw én hun succes. Door u te focussen op datgene waar uw

cliënten en hun klanten de meeste waarde aan hechten, kunt u uw adviesdiensten laten groeien.

Laat zien wat u waard bent!

Een manier om cliënten te laten weten welke toegevoegde waarde u hen te bieden hebt, is om dit te tonen in plaats van te vertellen. Het bewijs is immers terug te vinden in de cijfers, en de cijfers zijn terug te vinden in uw financiële rapportage. Veel rapporten zijn echter moeilijk te doorgronden. Hierdoor worden ze vaak verkeerd geïnterpreteerd

of terzijde geschoven. Zorg ervoor dat uw cliënten volledig begrip hebben van de betekenis van uw rapporten. Biedt hen inzicht in waar hun geld naar toe gaat, hoeveel ze besparen en uitgeven, welke investeringen ze zich kunnen veroorloven enzovoort. Moderne rapportagetools met visuele dashboards maken het eenvoudiger om uw

cliënten financieel overzicht én inzicht te bieden.

In plaats van op prijs te concurreren met andere accountantskantoren, is het zaak om onderscheidende diensten aan te bieden, zodat alternatieve aanbieders flauw tegen uw praktijk afsteken. Hoe zorgt u ervoor dat uw cliënten weten dat zij het neusje van de zalm krijgen voorgeschoteld? Door het vergroten van de meerwaarde die u hen

biedt. Dat is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met de juiste rapportagetool kunt u echter uw informatievoorziening en diensten kracht bijzetten. Als u uw cliënten toont hoe zij van uw diensten profiteren en uw rapportages hen meer inzicht bieden in het reilen en zeilen van hun onderneming, is de kans groot dat zij verder met

u willen. Ze zullen hun focus in dat geval minder op uw tarieven richten, aangezien ze vertrouwen hebben in hun vermogen om solide financiële resultaten te behalen. Dit biedt u de kans om hen diensten met een hogere marge aan te bieden.

