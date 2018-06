Belastingdienst blijft zoeken naar ZZP’ers voor proef

De Belastingdienst blijft naarstig op zoek naar ZZP’ers die willen meedoen aan een proef voor de online BTW-aangifte. De proef is in januari gestart, maar bijna een half jaar later doet de fiscus voor de vierde maal een oproep.

De fiscus kondigde in november vorig jaar aan dat er een proef zou starten waarbij ZZP’ers de boekhouding, BTW-aangifte en betaling met één handeling kunnen regelen. Daarmee wil de Belastingdienst uitzoeken of die werkwijze het inzicht in de eigen financiële situatie vergroot en het aantal fouten vermindert. Zelfstandigen konden zich direct online aanmelden voor een twee jaar durende proef met online boekhoudpakketten via de stichting Zeker-OnLine. Die is begonnen in januari; er kunnen maximaal 2.500 ZZP’ers meedoen. De pakketten (die tegen een lagere prijs kunnen worden gekocht) zetten automatisch gegevens klaar voor de BTW-aangifte, die direct kan worden verstuurd en betaald. Een automatisch ingevulde winstaangifte staat ook nog op de planning.

Aanmelden kan nog steeds

Aanmelden kon tot 31 maart. Maar er zijn kennelijk niet veel eenpitters te porren voor de proef: de Belastingdienst doet nu voor de vierde maal een oproep. “Ziet u op tegen de boekhouding? Bang voor fouten, en gedoe met de Belastingdienst? Nergens voor nodig. U kunt u nu aanmelden voor een proef met online boekhoudpakketten waarmee u in één moeite door uw boekhouding, BTW-aangifte en betaling regelt”, is nu de insteek. De fiscus wil tijdens de proefperiode wel via enquêtes en interviews peilen wat de ervaringen zijn. Vier enquêtes leveren een deelnemer een vergoeding van € 25 op, voor een interview betaalt de Belastingdienst € 50 per uur. Exclusief BTW.