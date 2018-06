Nog voor zomerreces opheldering over vervanging Wet DBA

Minister Koolmees legt de Tweede Kamer nog voor het zomerreces voor wat hij in gedachten heeft om de Wet DBA te vervangen. Voor het overleg krijgen de parlementariërs nog een schriftelijke uiteenzetting van zijn plannen in een zogeheten ‘hoofdlijnenbrief’. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Koolmees voor het overleg met de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog om tafel zou gaan met betrokken partijen, onder meer werkgevers-, bemiddelaars- en zzp-organisaties. Maar dat overleg wordt over de zomer heen getild, schrijft platform ZiPconomy, volgens de minister om hen de kans te geven zich voor te bereiden.