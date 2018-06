Nieuwe trend: contactloos betalen met je smartphone

Mobiel betalen

Mobiel betalen is een term die we regelmatig horen. En omdat er zo veel verschillende mobiele trends zijn wat betreft betalen, is het een beetje een containerbegrip geworden. Dat wil zeggen dat de term ‘mobiel betalen’ niet een afgebakende betekenis heeft, maar dat de lezer zelf invulling kan geven en kan toepassen op veel verschillende zaken. Het containerbegrip ‘mobiel betalen’ omschrijft alles wat te maken heeft met het verrichten van een betaling op een mobiel device. Bijvoorbeeld het overmaken van geld via (een app op) een smartphone. Of het verzenden van een betaalverzoek, waarna iemand direct kan betalen via zijn smartphone.

Maar hier blijft het niet bij. De ontwikkelingen rondom mobiel betalen gaan steeds een stapje verder. Momenteel zien we een nieuwe trend opkomen. Oke het is niet nieuw, maar ik verwacht dat dit eind 2018 een enorme spurt gaat nemen. Namelijk het voldoen van een contactloze betaling met je smartphone. We kennen dit natuurlijk van het contactloos betalen met je pinpas, maar dan direct met je smartphone. Je hoeft alleen je telefoon tegen de betaalautomaat te houden. Klinkt eenvoudig. En eigenlijk is dat het ook. Maar waar moeten we rekening mee houden bij deze nieuwe trend?

Waarom de nieuwe betaaltrend van 2018?

Contactloos betalen met je smartphone is dus niet iets nieuws. Waarom wordt het dan nu een trend? Eén van de redenen daarvoor is de enorme toename in contactloze pinbetalingen. In het afgelopen jaar is het aantal contactloze pintransacties verdubbeld. Daarnaast is er een groei geweest in het gebruik van Android telefoons die voorzien zijn van een NFC chip. Deze chip zorgt ervoor dat je contactloos kunt betalen met je smartphone. En 1+1=2 (Toename contactloze pintransacties + toename telefoons met NFC chip = Toename contactloze betalingen met smartphone).

Volgens een onderzoek van Tweakers zijn er in 2017 al 320.000 Nederlandse Androidgebruikers geweest die met hun mobiel hebben betaald. Een andere belangrijke ontwikkeling, die hoogstwaarschijnlijk dit jaar gaat komen, zal de komst van Apple Pay zijn. Zodra Apple Pay beschikbaar is in Nederland, zal het contactloos betalen met smartphone ongetwijfeld ook bij IOS gebruikers flink gaan toenemen.

Wat zijn de voordelen?

Oké, we verwachten dus dat het een veel gebruikte manier van betalen gaat worden in de aankomende tijd. Maar wat zijn de voordelen? Het grootste voordeel is natuurlijk gemak. (Bijna) Iedereen heeft tegenwoordig zijn smartphone 24/7 op zak. Hoe eenvoudig is het als deze ook als betaalmiddel kan worden gebruikt in o.a. winkels en restaurants. Je hoeft hierdoor dus geen portemonnee meer mee te nemen. Snel een transactie uitvoeren en geen gedoe meer met wisselgeld.

Meer grip op je financiën

Alle transacties zijn direct in te zien met je betaalapp. Hierdoor verwacht 71% van de bijna 15.000 ondervraagde mensen door de ING dat je door contactloos mobiel betalen meer grip hebt op je financiën. Al je inkomsten en uitgaven staan direct overzichtelijk bij elkaar. Je hoeft dus niet meer na een dagje shoppen zelf een overzicht te maken van alle uitgaven van die dag. Je kunt hiervoor gewoon even je bankieren app openen en direct zien wat je “tussenstand” is.

Cash geld

Het is al even kort genoemd maar zeker niet onbelangrijk.. het gebruik van cash geld. Dit is iets wat ieder jaar afneemt. En zeker in Nederland. Zo blijkt uit een onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) dat van alle eurolanden er in Nederland nog het minste met cash geld betaald wordt. Namelijk nog maar 45% van alle betaaltransacties bij verkooppunten in Nederland gebeurt nog met cash geld. Duitsland is momenteel nog de koploper in het gebruik van cashgeld met 79% van de transacties. Met dit in het achterhoofd lijkt betalen met je smartphone dus de ideale oplossing. En het scheelt natuurlijk tijd tijdens het afrekenen.

Wat zijn de nadelen?

Mobiel betalen… het klinkt heel eenvoudig maar er zitten ook nadelen aan. Helemaal nu, in de tijd waarin iedereen het over zijn privacy en veiligheid heeft, kan deze nieuwe manier van betalen gezien worden als een bedreiging voor je privacy. Eigenlijk delen we tegenwoordig, zonder dat we hier echt bewust van zijn, heel veel informatie over onszelf via internet. Denk hierbij aan het gebruik van social media, wifinetwerken enz. Toch is iedereen altijd wel extra op zijn hoede als het gaat om het delen van informatie over bankzaken en financiën. Dit zag je ook met de introductie van bankieren via je smartphone. Het heeft een tijd geduurd voordat mensen echt gebruik gingen maken van bankieren via je smartphone. Terwijl inmiddels al meer dan de helft van de Nederlanders hier volop gebruik van maakt. De verwachting is dan ook dat het contactloos betalen via je mobiel even de tijd nodig heeft gehad om deze “onrust” weg te nemen bij deze nieuwe betaaltrend. Wel blijft het natuurlijk een feit dat er meer inzicht zal ontstaan in jouw koopgedrag bij diverse partijen.

Controle op je uitgaven

Door de eenvoud van het mobiel betalen ben je je misschien minder bewust van een uitgave. hierdoor kan het zijn dat je sneller en meer geld gaat uitgeven. Met contant geld in je portemonnee ben je bewuster van de hoeveelheid geld die je uitgeeft.

Beschikbaarheid app

Nog lang niet iedereen is op de hoogte van deze mogelijkheid. Dit komt omdat niet alle besturingssystemen de mogelijkheid biedt voor contactloos mobiel betalen. De meeste Android gebruikers kunnen het gebruiken, maar iOS-gebruikers moeten nog even geduld hebben. Wat de ontwikkelingen van Apple Pay zijn, is nog niet duidelijk. Maar hier zal naar verwachting op korte termijn ook een oplossing voor komen.

Extra apps en accounts

Momenteel hebben de meeste banken een aparte app voor het contactloos mobiel betalen. Je bankieren app is hier in de meeste gevallen niet geschikt voor. De één zal het prettig vinden dat het gescheiden is van je bankzaken en de andere gebruiker ziet dit liever in één app. Het gebruik van een nieuwe app betekent ook dat er een account aangemaakt dient te worden om het mobiel betalen te activeren. Dit kan als extra drempel gezien worden.

Extra kosten

Voor het gebruik van de mobiel betalen app worden op dit moment door sommige banken kosten in rekening gebracht. Dit zijn geen grote bedragen, maar niet helemaal wat je misschien verwacht. De ING vraagt bijvoorbeeld €0,50 per maand voor het gebruik van deze Android app.