Europees bedrijfsleven leent fors meer

De bancaire kredietverlening aan het Europese bedrijfsleven is vorige maand flink aangetrokken. Dat blijkt uit cijfers over de geldgroei en kredietverlening die de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag heeft gepubliceerd.

Bedrijven hebben vorige maand €22 miljard extra krediet opgenomen, het dubbele van de kredietopname in april. Op jaarbasis nam het groeitempo toe van 3,3% tot 3,6%. Een zo hoog percentage is sinds het beginn van de economische crisis in 2008 niet meer vertoond. Veel ondernemingen willen uitbreiden. De ontluikende handelsoorlog het feestje nog bederven en investeringsplannen in de koelkast doen belanden. Uit de cijfers van de ECB blijkt woensdag dat ook de gezinnen in de eurozone meer lenen. In de maand mei leenden ze per saldo €17 miljard bij de banken, €4 miljard meer dan in april.