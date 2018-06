Kifid opent klachtenloket voor MKB’ers

Ook kleinere ondernemers die klachten hebben over financieringen kunnen voortaan terecht bij het Kifid. Het financiële klachteninstituut opent per 1 juli een klachtenloket waar MKB’ers hun beklag kunnen doen. Het Kifid wil daarmee een toegankelijk en deskundig alternatief zijn voor een gang naar de rechter bij financiële geschillen.

Tot nu toe waren ondernemers met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit aangewezen op de rechter. Dat is voor een kleinere ondernemer of ZZP’er vaak te duur en tijdrovend. Ook missen ze vaak de financiële kennis en ervaring die grotere bedrijven wel hebben.

Vaak gaat het om kwesties als de wijziging van het rentetarief, of als een bank het krediet opzegt of opeist en de ondernemer die de rechtmatigheid hiervan betwist. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een kredietaanvraag.

Tot nu toe was het Kifid er voor klagende consumenten. Het MKB-klachtenloket bij Kifid is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is onderdeel van een nieuwe gedragscode. Volgens de bankenclub hebben met name MKB’ers met een omzet tot 5 miljoen euro behoefte aan meer duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering.

Ondernemers betalen voor een klachtbehandeling door Kifid 250 euro. Gaat een ondernemer in hoger beroep dan kost dat 500 euro. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen ook worden toegewezen, maar dan gaat het om een niet-bindende uitspraak.

Bron: ANP