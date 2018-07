Gemiddeld financieringsgat eigen woning €83.000

Eén op de zes mensen met een aflossingsvrije hypotheek komt in de financiële problemen aan het einde van de looptijd. Zij hebben niet genoeg gespaard om hun hypotheek af te lossen. Een nieuwe hypotheek afsluiten kan vaak niet. Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekadviessite Ikbenfrits.nl.

Ruim een miljoen huishoudens lost niks af op de hypotheek, maar betaalt alleen rente. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Maar aan het eind van de rit is er vaak geen geld en moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten om de oude af te lossen. Bij één op de zes blijft er een restschuld achter. De verwachting dat de bank hun oude hypotheek herfinanciert komt lang niet altijd uit. Zeker als het inkomen is gedaald, of het huis minder waard is geworden. Het gemiddelde financieringsgat is €83.000 blijkt uit het onderzoek.