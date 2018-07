Kamervragen over bereikbaarheid Belastingtelefoon

De Tweede Kamerleden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) willen van staatssecretaris Snel van Financien onder anderen weten hoe het kan dat de Belastingtelefoon slecht bereikbaar lijkt te zijn. De vragen worden gesteld naar aanleiding van recente berichtgeving in de Telegraaf waarin wordt gemeld dat bellers er soms wekenlang niet door lijken te komen bij het servicenummer van de fiscus. De verbinding met bellers wordt vaak herhaaldelijk verbroken omdat het te druk is.

Maat vol

Volgens de Telegraaf is de maat nu vol voor de twee Kamerleden. Lodders en Omtzigt willen van Snel horen hoe het kan dat de prestaties van de Belastintelefoon tegen lijken te vallen. Ook het feit dat de fiscus zelf in haar laatste haljaarrapportage nog grotendeels tevreden was over de kwaliteit van de dienstverlening roept vragen op. „Zijn deze indicatoren en normen wel valide en betrouwbaar genoeg?”, vragen de Kamerleden aan Snel. Ook willen de twee weten of het mogelijk gemaakt kan worden dat bellers die er niet doorheen komen hun nummer achter kunnen laten om teruggebeld te worden.

Bron: Telegraaf