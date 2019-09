AV-Accountantskamer: Welke fouten kan een accountant maken?

De klachten over accountants zoals ze bij de Accountantskamer aan de orde komen zijn divers van aard. Grote klachten over de rol van de accountant bij het controleren van jaarrekeningen van ondernemingen die vervolgens failliet gaan halen makkelijk de grote publiciteit. Het actuele voorbeeld is Imtech en de in de opmaat naar het bankroet van deze beursgenoteerde onderneming door KPMG goedgekeurde jaarrekeningen.

Maar het gaat verder. Er wordt niet alleen over maar ook door accountants geklaagd. Bijvoorbeeld bij conflicten in de maatschap of afsplitsingen van het kantoor. Eén of soms meerdere medewerkers of partners vertrekken en wat doen hun klanten? Lost een concurrentiebeding zo’n mogelijk probleem op? Niet altijd. Klanten kunnen ook eigenstandige keuzes maken en hun jaarrekening en fiscale aangiftes door een ander kantoor – lees het kantoor van de voormalige medewerkers/partners – laten verzorgen.

Of een accountant komt klem in een familiebedrijf dat opgesplitst wordt en waar bedrijven gewaardeerd moeten worden en waar vervolgens sprake is van forse belangentegenstellingen tussen broers en zussen! Welke fouten kan een accountant dan maken? Is het boze opzet, is het onkunde? Is het domme pech.

