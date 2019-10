Recordaantal starters in de eerste drie kwartalen van 2019

De Kamer van Koophandel registreerde in de eerste drie kwartalen van 2019 10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% meer faillietverklaringen dan in de eerste negen maanden van 2018. In de afgelopen vijf jaar werden er niet eerder zoveel starters in de eerste drie kwartalen van het jaar ingeschreven in het handelsregister, meldt de KvK.

Starters

De groei van het aantal starters komt vooral door startende parttime ZZP’ers: 24% meer dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar, oftewel 7.163 meer. Er startten in de eerste negen maanden van 2019 in totaal 102.394 fulltime ZZP’ers en 36.503 parttime ZZP’ers. In totaal werden 171.249 nieuwe ondernemingen in de eerste negen maanden van 2019 ingeschreven in het Handelsregister.

