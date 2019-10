Detailhandelklanten meest trouwe betalers

Klanten van ondernemers in de detailhandel zijn trouwe betalers. Verhuurders van roerende goederen en zakelijke dienstverlening lopen veel meer tegen een slechte betaalmoraal aan. Net als in 2018 hebben Nederlandse ondernemers ook dit jaar te maken met langzame betalers. Uit een analyse van Payt, aanbieder van software voor debiteurenbeheer, van ruim 1,8 miljoen facturen blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de facturen in het eerste kwartaal op tijd is betaald.

Bedrijven in de verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening worden geconfronteerd met een slechte betaalmoraal. Zij wachten gemiddeld iets meer dan een 4 weken (29 dagen) op uitbetaling. Deze ondernemingen wachten gemiddeld het langst op hun geld. De gezondheidsbranche kende in het eerste kwartaal van dit jaar de snelste betalers te hebben in het eerste kwartaal: het geld was daar binnen twintig dagen overgemaakt.

2019 beter dan 2018

In 2018 liep het aantal betalingen dat vóór de eerste herinnering binnen was op van 60% naar 63%. De stijgende lijn die vorig jaar werd ingezet, heeft zich nu verder doorgezet in het eerste kwartaal van 2019. In dit kwartaal werd 63,4% van de facturen vóór de eerste herinnering betaald. ‘Dat de economie op dit moment de wind in de zeilen heeft, zien wij nu terug in deze cijfers. De betaalmoraal van bedrijven zit al een tijdje in de lift. Het zijn voor ons signalen dat er zo langzaam maar zeker progressie wordt geboekt in de snelheid van facturen betaald krijgen’, aldus directeur van Payt Sander Kamstra.

Klanten groot- en detailhandel betere betalers

De groot- en detailhandel heeft te maken met de beste betaalmoraal: nog minder dan 1% van de facturen uit het eerste kwartaal staat drie maanden na afloop van het kwartaal nog open. Kamstra vindt het bijzonder dat het met de betaalmoraal in de detailhandel beter gaat dan in andere sectoren. ‘Dat is ontzettend verrassend: de detailhandel is een sector die het niet makkelijk heeft. Dat is voor niemand meer een geheim. Dat zij sneller facturen weten te innen, is erg goed voor de sector’, zegt Kamstra. Net als in het grootste deel van 2018 hebben bedrijven in advisering, onderzoek en zakelijke dienstverlening te maken met de slechtste betalers, met 1,6% van de facturen die 3 maanden na afloop van het kwartaal nog open staan.

Betaalmoraal per provincie loopt flink uiteen

Bedrijven die gevestigd zijn in Drenthe en Groningen hebben in het eerste kwartaal van 2019 het snelst betaald gekregen. Het duurde daar gemiddeld 22 dagen voordat zij het geld overgemaakt kregen. De provincies Friesland, Gelderland en Flevoland lopen flink achter op Drenthe en Groningen. Daar hebben ondernemers respectievelijk 27, 26 en 26 dagen op hun geld moeten wachten.

Over Payt

Payt is het grootste debiteurenbeheerplatform van Nederland. De slimme cloud software van Payt automatiseert debiteurenbeheer met behoud van persoonlijk contact. Hierdoor worden bedrijven sneller betaald, houden ze meer overzicht en hebben ze meer tijd over voor belangrijkere zaken. Meer dan 10.000 organisaties en 150 accountantskantoren vertrouwen dagelijks op Payt.