Opmars van crowdfunding voor duurzame projecten

Dankzij crowdfunding zijn de afgelopen drie jaar bijna 2.500 duurzame projecten in Nederland gefinancierd. De gemiddelde investering bedroeg 1.400 euro. In totaal werd 220 miljoen euro opgehaald, blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van CrowdfundingCijfers.nl in opdracht van ASN Bank.

Crowdfunding voor duurzame projecten beweegt met de groei van crowdfunding mee. Het aandeel van duurzame projecten is de afgelopen drie jaar consequent zo’n 35% van het door alle ondernemingen in Nederland totaal opgehaalde bedrag. Duurzaamheid is daarmee een belangrijk thema binnen crowdfunding.

Duurzame transities

Van 2016 tot en met 2018 zijn bijna 2.500 duurzame projecten gefinancierd via ruim 150.000 investeringen. Dit draagt bij aan belangrijke duurzame transities op het gebied van onder andere energie en voedsel. Sommige Nederlandse crowdfundingplatforms richten zich voornamelijk of uitsluitend op duurzaamheid. Drie van deze ‘duurzame platforms’ hielpen de afgelopen jaren de meeste duurzame ondernemingen aan financieringen: Oneplanetcrowd, DuurzaamInvesteren en Lendahand. Duurzame projecten haalden het merendeel van hun financiering via crowdfunding op in de vorm van een lening.

