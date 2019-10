Afromen omzet: naheffing en vergrijpboete

Een restaurant dat gebruikmaakt van een kassa die voorzien is van software waarmee de omzet afgeroomd kan worden, krijgt van de Belastingdienst terecht een vergrijpboete opgelegd. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch.

Een wokrestaurant maakt gebruik van een kassasysteem dat de speciale aandacht heeft van de Belastingdienst. Die laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek doen naar het systeem omdat het vermoeden bestaat dat kassasystemen van dat bepaalde merk over een afroommodule beschikken. Het onderzoek wijst uit dat het mogelijk is om bovenop de levering van het kassasysteem een usb-stick te laten leveren met het programma Back-up.exe. Daarin zit een afroommodule verborgen. Die wordt alleen opgestart als er een code wordt ingevoerd van acht cijfers, bestaande uit het managers-wachtwoord aangevuld met een extra code van vier cijfers. Deze code is ook opgeslagen in het kassasysteem. Op die manier kunnen hele bonnen of bonregels worden verwijderd uit de in het kassasysteem geregistreerde omzet. Bonnen waarbij is betaald per pin kunnen niet verwijderd worden. Windows registreert elk gebruik van het programma.

Meer bezoekers dan omzet

De fiscus constateert dat tussen september 2011 en mei 2012 diverse malen van het afroomprogramma gebruik is gemaakt. Medewerkers van de Belastingdienst zijn ook meerdere malen een kijkje gaan nemen bij het wokrestaurant om te tellen hoeveel mensen er naar binnen gaan. ‘De aantallen die de Belastingdienst heeft geteld, wijken af van de aantallen die volgens de kassagegevens op de desbetreffende dagen tussen genoemde tijdstippen in het restaurant hebben gegeten.’ Later blijkt het programma te zijn verwijderd. De fiscus concludeert dat het restaurant omzet heeft verzwegen. Dat leidt tot een aantal navorderingsaanslagen en rente- en boetebeschikkingen.

Leugendetector niet betrouwbaar

Voor de rechter betoogt de restauranteigenaar dat twee oud-medewerkers zonder zijn medeweten gebruik hebben gemaakt van de afroommodule. Maar het hof concludeert dat de module ook gebruikt is terwijl de twee niet aan het werk waren. Sterker nog: het zijn de twee eigenaren die de module hebben gebruikt, vermoedt het hof. Verklaringen die door een van de medewerkers zijn gedaan tijdens een leugendetectortest, acht het hof niet van doorslaggevende betekenis.

Uitspraak: ECLI:NL:2019:GHSHE:1973