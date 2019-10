Dataroof Allianz treft meer dan 2 miljoen mensen

Bij een diefstal van een kluis met gegevens van Allianz Global Assistance zijn begin september de gegevens van 2,3 miljoen klanten buitgemaakt. Het voorval was al eerder bekendgemaakt, maar toen ging Allianz nog uit van ongeveer 260.000 getroffenen. De verzekeraar waarschuwt voor nepbrieven en phishingmails.

Het lek bevat, naar nu blijkt, ook gegevens van circa 2 miljoen mensen die onder meer via autodealer of leasemaatschappij een pechhulpverzekering bij Allianz Global Assistance hebben en daar de afgelopen vijf jaar een beroep op hebben gedaan. Zij krijgen een brief met informatie. Vorige maand werd een kluis gestolen met een back-up van het systeem. Dat gebeurde op een externe locatie. Allianz dacht toen nog dat het alleen ging om klanten die rechtstreeks een reisverzekering hadden afgesloten. Dat de pechhulpklanten later in beeld kwamen, komt doordat de eigenaren van de kentekens bij de autofabrikanten achterhaald moesten worden.

Volgens Allianz is nog niet gezegd dat de gestolen (versleutelde) gegevens ook gelezen kunnen worden door kwaadwillenden.