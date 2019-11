Visma wordt marktleider in verzuimmanagement door overname VerzuimSignaal

Visma neemt VerzuimSignaal over van Unit4 en wordt daarmee naar eigen zeggen marktleider in verzuimmanagement in Nederland. De markt voor verzuimmanagement is een zeer strategisch gebied voor het softwarebedrijf, aangezien Visma ernaar streeft oplossingen te bieden voor werkgevers, arbodiensten, bedrijfsartsen en verzekeringsmaatschappijen.

Onderzoek van TNO laat zien dat het met de gezondheid van Nederlandse werknemers over het algemeen goed gaat, maar verzuim kost werkgevers nog steeds 11,7 miljard euro per jaar. De manager speelt een cruciale rol bij het voorkomen van afwezigheid en bij het re-integreren van werknemers na een afwezigheidsperiode. Visma biedt managers de tools om dit zo goed mogelijk te doen. Samen krijgen VerzuimSignaal en Visma meer innovatiekracht om hun apps en platforms verder uit te breiden, melden de organisaties.

Strategie

De overname past goed in de algemene strategie van Visma om zijn activiteiten in Nederland verder uit te breiden. Als grootste leverancier van cloudsoftware in Europa heeft Visma al een sterk portfolio in de markt voor verzuimmanagement. Met het marktleidende VerzuimSignaal wordt de positie van Visma op dit gebied verder versterkt en zal het bedrijf een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het verzuim.

‘We zijn trots om VerzuimSignaal te mogen verwelkomen in de groeiende Visma-familie. Dit vergroot ons vermogen om bij te dragen aan de vermindering van verzuim in de Nederlandse samenleving, die werkgevers 11,7 miljard euro per jaar kost. We blijven uitbreiden en zo Visma-klanten nog meer keuzevrijheid bieden met ons complete aanbod van bedrijfskritische cloudsoftware in Nederland’, zegt Country Director Visma Netherlands, John Reynders.

Danny Sanders, Managing Director van VerzuimSignaal: ‘ Visma en VerzuimSignaal hebben een sterke culturele fit. We zien er dan ook naar uit om onderdeel te worden van Visma. De toetreding tot Visma zal ons helpen ons marktleiderschap verder te versterken en we zijn enthousiast over de betrokkenheid van Visma ten opzichte van zijn werknemers.’

Bron: Visma