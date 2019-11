Baker Tilly: AFM-rapport schetst niet het complete beeld

Het AFM-rapport over de kwaliteitsslag bij de next five besteedt volgens Baker Tilly weinig aandacht aan de positieve ontwikkelingen en bereikte resultaten bij het kantoor, ‘waardoor het rapport naar onze mening niet het complete beeld schetst’. Dat meldt Baker Tilly in een reactie op het donderdag uitgebrachte rapport. Daarin is de AFM vooral kritisch over Accon AVM en Baker Tilly. Beide kantoren erkennen dat de kwaliteit niet altijd voldoende was, maar wijzen er ook op dat er sinds het in 2018 uitgevoerde onderzoek alweer veel verbeteringen zijn doorgevoerd. Accon AVM noemt de conclusies in het rapport ‘voor ons deels teleurstellend’, maar ook een aanmoediging.

Drang om te verbeteren

‘Allereerst is het glashelder dat wij een enorme drang hebben om te verbeteren’, reageert Bakert Tilly. ‘Wij beseffen terdege dat Baker Tilly als middelgroot accountantskantoor voor het midden- en kleinbedrijf en de publieke sector nog niet helemaal is waar we willen zijn. Daarom hebben we in 2019 dan ook een nieuwe strategie geïmplementeerd waarin onze intrinsieke motivatie tot verbeteren zit opgesloten. We hebben al flinke stappen gezet, maar net als de gehele sector is er nog veel werk te doen om ons werk nog meer af te stemmen op de (toenemende) eisen van de moderne tijd.

Rapport schetst niet het complete beeld

‘Het rapport besteedt weinig aandacht aan de positieve ontwikkelingen en bereikte resultaten bij Baker Tilly, waardoor het rapport naar onze mening niet het complete beeld schetst’, meldt het kantoor. ‘Deze wijze van rapporteren door de AFM sluit ook aan op de bevindingen zoals de CTA in haar tussenrapport heeft opgenomen, hetgeen de toegevoegde waarde van de toezichthouder niet ten goede komt. We gaan onverminderd door met ons veranderprogramma. De Raad van Commissarissen van Baker Tilly onderschrijft dat wij de juiste stappen nemen, en in onze toezichtgesprekken (met de AFM) hierover krijgen wij hiervoor de waardering.’

Accon AVM: conclusies teleurstellend en een aanmoediging

‘De conclusies in het rapport zijn voor ons deels teleurstellend’, reageert Accon AVM. ‘Ze zijn echter ook een aanmoediging en bevestiging van onze ambitie om in het algemeen belang de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren, dit zelfkritisch te volgen en hier transparant over te communiceren.’