Accountant: goede rating maakt klant blij

Jaren geleden is er in Nederland iets nieuws ontwikkeld voor de MKB-klanten van de accountant: een rating. De perfecte manier om de ondernemer te laten zien hoe een bank naar hem kijkt. Helaas blijk dat dit in de praktijk helemaal niet zo vaak wordt gebruikt. Toch kan een goede kredietrating jou en je klant veel opleveren. Een goede rating biedt inzicht in hoe een bank een kredietaanvrager beoordeelt. Het geeft inzicht in de kans dat jouw klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, oftewel in default raakt. Dit bepaalt voor een groot deel of jouw klant zijn financiering wel of niet rond krijgt. Banken moeten rekening houden met het risico dat zij lopen bij het verstrekken van een financiering. Dat risico dekken banken af in de vorm van in rekening te brengen rente. De kans is dus groot dat een bedrijf met een goede rating een lagere rente aangeboden krijgt voor een financiering, dan een bedrijf met een lage rating.

Rating startpunt gesprek financiële positie

Zo’n rating is voor jou als adviseur een perfect startpunt om het gesprek aan te gaan met je klant. En daarmee je toegevoegde waarde te laten zien.

Hoe ziet zijn financiële positie eruit? Welke impact hebben investeringen of aanpassingen in het vermogen op deze rating? Deze rating bepaalt namelijk voor een belangrijk deel wat de rente is die jouw klant moet betalen voor een lening.

Als accountant ben je hartstikke druk om je klanten goed te helpen met de vereiste jaarrekeningen en het leveren van andere gespecialiseerde toegevoegde waarde. Het is wel jammer dat goede stuurinformatie – in aanvulling op de al bestaande diensten, zoals een rating of een going-concernprognose – de ondernemers in Nederland vaak nog niet bereikt. Veel moeite hoeft dat niet te kosten: een rating en een prognose kunnen automatisch voor je worden gegenereerd.

Software

Dit is waar software om de hoek komt kijken. Hierin importeer je, bijvoorbeeld middels XBRL, de jaarrekening van je klant. De rating staat dan direct voor je klaar. Het is een kwantitatieve rating. Dat betekent dat enkel de financiële cijfers worden gebruikt om tot een rating te komen. Ratio’s spelen hierbij een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding bedrijfsresultaat tot het balanstotaal.

Kleine moeite

Wil je ook een uitgebreide, automatische, prognose bespreken met je klant? Geen probleem, slimme software rekent dit voor je uit. Dit alles zonder rekenkundige input van jouw zijde! Hierbij worden trends van de afgelopen jaren herken en gecombineerd met bijvoorbeeld de meest recente inflatiecijfers. Zo ontstaat er een onderbouwde prognose. Of je het nu voor één klant wilt, of voor al je klanten: het is een fluitje van een cent.

Je kunt dus met een kleine moeite je klanten blij maken met een waardevol rapport. Je kunt makkelijk in gesprek gaan met de ondernemer over zijn toekomst. Daarmee lever je aantoonbaar toegevoegde waarde leveren als zijn strategisch adviseur. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste. Een mooi prognose- of ratingrapport voor al je klanten is prachtig, maar alleen de accountant kan met zijn interpretatie hierop het verschil maken voor de klant!

Meer weten hoe jij je klant ook voorziet van relevante inzichten én vooruitzichten in zijn onderneming? Kijk dan eens op www.fyndoo.nl of e-mail ons op hello@fyndoo.com.