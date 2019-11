NBA toont ambitie met plannen 2020

De NBA zet in 2020 de projecten uit de aangescherpte Vernieuwingsagenda en de Veranderagenda Audit door. Ook wordt de campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ voortgezet. Dit schrijft de beroepsvereniging in het Jaarplan 2020.

125 jaar relevant

Het accountantsberoep bestaat in 2020 precies 125 jaar. Dat is reden voor een feestje maar niet voor tevreden achterover leunen. De NBA wil dat het vak maatschappelijk relevant en onomstreden is, en zichtbaar vanuit het publieke belang handelt. De Vernieuwingsagenda van de NBA blijft daar ook in 2020 op gericht. Een greep uit de plannen:

Kwaliteitstoetsing

In 2020 zal het stelsel van kwaliteitstoetsing waar nodig worden aangevuld en verbeterd. Dit gebeurt op basis van eigen evaluaties maar ook die van andere, waaronder de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) die begin volgend jaar met haar aanbevelingen komt. Eventuele aanpassingen in de kwaliteitstoetsing vinden plaats in overleg met AFM en SRA.

Duurzaamheid

In januari zal de NBA een Publieke Management Letter (PML) over duurzaamheid publiceren. Daarin staat welke rol accountants kunnen spelen bij verduurzaming van de economie en de klimaattransitie. Samen met leden en stakeholders zal worden verkend hoe bedrijven rapportages kunnen opstellen die recht doen aan het Klimaatakkoord en welke controles daarbij wenselijk en mogelijk zijn.

Fraude

Naast de verplichte cursus Fraude blijft de NBA in 2020 veel aandacht geven aan de verwachtingen in de samenleving over de preventieve rol van accountants ten aanzien van faillissementen en fraudes. Daartoe zal er met partners een Fraude Expertisecentrum worden ingericht. Ook de werkgroep niet-oob zal het thema fraude en cultuur&gedrag extra aandacht blijven geven.

Campagnes

Begin 2020 start de tweede shift van de publiekscampagne ‘Nederland rekent op zijn accountant’. Hierin zal de toegevoegde waarde van de accountant onder de aandacht worden gebracht van ondernemers en MKB-bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt is komend jaar ook een speerpunt.

Collegiaal overleg

In 2020 herintroduceert de NBA het verplichte collegiaal overleg tussen accountants bij wisseling van klanten. De projecten Digitalisering van de accountantspraktijk en MKB-kantoor van de toekomst worden voortgezet. Er komt ook een MKB-expertisecentrum.

Diversiteit

De NBA werkt aan diversiteit. Bij de invulling van vacatures geldt als leidraad dat bestuur en commissies voor ten minste 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Accountantskantoren die koploper zijn in diversiteit wordt gevraagd kennis en ervaringen te delen.

Kijk hier voor de volledige plannen.