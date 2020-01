4 tips voor accountants met cliënten in de uitzend- en detacheringsbranche

Hoe kun je hardnekkige betaalproblemen in de uitzend- en detacheringsbranche oplossen. Als accountant kun je klanten bij deze problemen – en de oplossingen – ondersteunen en helpen. De cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit een analyse van ruim 1,8 miljoen facturen. Sander Kamstra van NLBeterBetaald legt uit wat je hieraan kan doen.

Tip 1: Zorg voor consistente opvolging

Uit de Betaalmonitor Uitzend- en Detacheringsbranche van NLBeterBetaald blijkt dat meer dan 60% van de facturen vóór de eerste herinnering betaald wordt. Dat betekent ook dat voor 40% van de facturen een herinnering verstuurd moet worden! Je cliënten kunnen hier voordeel uit halen. ‘Betalingen kun je versnellen door herinneringen consistent aan te pakken. Zorg er allereerst voor dat herinneringen altijd de deur uitgaan en niet vergeten worden. En zorg dat herinneringen op een regelmatig moment, bijvoorbeeld één dag na afloop van de betaaltermijn, eruit gaan’, zegt Sander Kamstra, expert van NLBeterBetaald.nl. ‘Met slimme software voor debiteurenbeheer, die het opvolgingsproces automatiseert, kun je dat voor elkaar krijgen. Zonder dat je er extra tijd aan kwijt bent!’

Daarnaast voorkomt consequent herinneren ook dat facturen lang(er) openstaan. Kamstra: ‘3 maanden na afloop van een kwartaal zien we dat in deze branche nog 3,5% van de facturen open staat. Door consistent herinneringen te versturen, kunnen je cliënten deze kostenpost voorkomen.’

Weten wat jij en je cliënt nog meer kunnen doen? Lees het whitepaper ‘10 tips om sneller betaald te krijgen’

Tip 2: Stel een afwijkende betaaltermijn voor

‘In de cijfers zien we dat deze branche te kampen heeft met veel betalingen buiten de gestelde betaaltermijn. 56% tot 65% van de facturen wordt na de betaaltermijn betaald’, zegt Kamstra. ‘Je kunt je cliënten hiermee helpen door een afwijkende betaaltermijn voor te stellen. Een ongebruikelijke termijn valt eerder op, waardoor de debiteur eerder geneigd is te betalen.’

Lees meer over een afwijkende betaaltermijn en het effect op betalingen op NLBeterBetaald

Tip 3: Maak communicatie over de factuur en deelposten mogelijk

‘Je cliënten in de uitzendbranche hebben te maken met grote facturen en grote hoeveelheden facturen’, zegt Kamstra. Daardoor moeten uitzend- en detacheringsbureaus in Nederland soms meer dan 40 dagen wachten op betaling, blijkt uit cijfers van NLBeterBetaald. Kamstra: ‘Je voorkomt dit door heldere communicatie over de factuur mogelijk te maken, het liefst bij de factuur zelf. Dan vang je op een centrale plek alle vragen op.’