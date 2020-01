It’s the climat, stupid!

Eind 2019 kwamen de eerste lijstjes van de grootste risico’s voor bedrijven. Maar het echte seizoen van ‘mogelijke rampscenario’s’ begint traditiegetrouw medio januari. Allianz en het World Economic Forum openen het bal.

Vóór bosbranden

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de wereldeconomie, zeggen de 759 politieke en zakelijke leiders die volgende week afreizen naar het World Economic Forum (WEF). Dat blijkt uit het Global Risk Report, dat woensdag in Londen is gepresenteerd. Niet eerder domineerde de klimaatcrisis zo sterk de risico-analyse van de wereldelite. De enquête vond plaats vóór de bosbranden in Australië.

Handelsspanningen

WEF-president Borge Brende spreekt van een ‘zeer, zeer serieus’ vraagstuk. Volgens hem kan niet langer worden getalmd met ingrepen. ‘Anders zijn we alleen nog maar de stoelen aan het verschuiven op de Titanic.’ Een ander groot risico’s zijn volgens bijna 80% van de beslissers de handelsspanningen in de wereld. Ook binnenlandse polarisatie staat in de topvijf. Die wordt deels veroorzaakt door de politieke spanningen rond milieu-ingrepen, zoals in Nederland afgelopen najaar bleek bij het protest van de boeren en bouwers. Alle risico’s in de top tien houden verband met de klimaatproblematiek.

Cyber crime

In haar jaarlijkse risk barometer plaatst verzekeraar Allianz cyber crime voor het eerst bovenaan. Bijna veertig procent van de 2700 geënquêteerde risk managers beschouwt hackin, fishing en ransom malware als grootste bedreiging voor 2020. Bedrijfsschade staat op een tweede plaats (37%). Aanpassingen in voorschriften en wetgeving eindigt als derde (eveneens 37%). Anders dan de wereldleiders zien risk managers klimaatverandering als een kleiner risico. Deze staat op plek 7 met 17%, wat wel hoger is dan ooit. In de regio Azië/Oceanië staat dit risico op de derde plek.

Bedrijfsonderbreking

In Nederland blijft bedrijfsonderbreking de risicolijst aanvoeren, gevolgd door cyber en natuurrampen. ‘Het is niet verwonderlijk dat cyberincidenten en bedrijfsschade de grootste bedreigingen blijven voor Nederlandse bedrijven. Macro-economische ontwikkelingen zoals bezuinigingsprogramma’s en stijging van grondstoffenprijzen komen voor het eerst de top tien binnen en ontwikkelingen in de markt zoals verhoogde concurrentie, fusies en overnames stijgen van een achtste naar een vierde plaats’, zegt Arthur van Essen, CEO bij AGCS Nederland.