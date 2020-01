Moling (Novaa): ‘NBA kan kop niet langer in het zand steken’

Voorzitter Marco Moling hoopt dat het kritische MCA-rapport ervoor zorgt dat de NBA haar structuur nu echt gaat veranderen. ‘Een paar jaar geleden werd een onderzoek naar een federatief model aangekondigd. Maar daar is sindsdien niets meer van vernomen.’

Vlieguren

De Novaa is blij met het rapport van de monitoringscommissie en haar aanbevelingen, maar ziet weinig in het idee van ‘vlieguren’ voor controlerende accountants. Marco Moling: ‘De niet-OOB-kantoren zouden minimaal tien wettelijke controleopdrachten per jaar moeten doen. Als kwaliteitsborging. Ik denk echter dat je kwaliteit en kwantiteit los van elkaar moet zien. Wij hebben leden die maar enkele controles per jaar doen, en prima werk leveren.’ Zou dit voorstel werkelijkheid worden, dan heeft dat veel impact op de MKB-accountant. ‘Bijna 40 procent van alle niet-oob kantoren doet minder dan tien controleopdrachten per jaar.’

Te veel Big4

Dat deze aanbeveling het rapport haalde, komt volgens Moling omdat de commissie te veel gericht is geweest op OOB-vergunninghouders en de Big4. ‘De wereld van de MKB-accountant is wezenlijk anders. In die veelal gemengde praktijk van de MKB-accountant komt maar een klein deel van de omzet uit wettelijke controleopdrachten. En de cultuur verschilt er ook sterk van die bij de Big4. Zo zit de eigenaar van een MKB-kantoor er veel dichter bovenop en is hij of zij veel meer betrokken in de uitvoering. Als je een samenstellende accountant bent en klanten vooral adviseert, dan staat de inhoud van dit rapport nog verder van je af.’

NBA-structuur

Moling ziet in het rapport een duidelijk signaal richting NBA. Die moet nu eindelijk eens haar structuur veranderen. De kritiek van de MCA dat de beroepsorganisatie de oren te veel laat hangen naar de Big4 onderschrijft Moling. ‘Veel van onze leden voelen zich onvoldoende gekend en herkend in de NBA. De NBA heeft ooit toegezegd dat ze onderzoek zou gaan doen naar een federatief model. Daardoor krijg je homogene groepen met eenduidige problematiek. De weg die men nu is ingeslagen lost dat probleem niet op. Wat mij betreft is dit het juiste moment om nu goed te luisteren naar leden en niet langer de kop in het zand te steken, zoals men al jaren doet.’

Onafhankelijke waakhond

Heel goed vindt Moling de aanbeveling het toezichtsmodel los te koppelen van NBA en SRA. ‘Dan heb je niet meer de schijn tegen van de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit zal er ook voor zorgen dat er een onafhankelijke waakhond komt die periodiek vaststelt wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Dat is een stok achter de deur. Ja, die heeft deze branche nodig. We hebben in het verleden te vaak weggekeken.’

Te soft

Maar het rapport schiet, zo meent Moling, duidelijk te kort als het gaat om de scheiding tussen controle en adviespraktijk bij de Big4. ‘Daar is de commissie veel te soft in. Daar wordt het grote geld verdiend, daar vinden de perverse prikkels plaats. Elke schijn van belangenverstrengeling zou je moeten vermijden. De commissie doet een aantal aanbevelingen maar lost het kernprobleem niet op.’