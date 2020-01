Pensioenfondsen werken aan ZZP-pensioen

De pensioenfondsen Bouw en Zorg en Welzijn willen volgend jaar een pensioenproduct gaan aanbieden voor ZZP’ers, onder meer in de cultuursector, meldt het FD. Het zou alleen nog wachten zijn op de toestemming van minister Koolmees (Sociale Zaken).

Zorg en Welzijn wil als eerste een product gaan aanbieden voor zelfstandigen in de culturele sector. Daarmee wil het fonds inspringen op het sterk gegroeide aantal ZZP’ers. Een kwart van hen heeft geen pensioenpot.

Niet meer wachten

De plannen van de fondsen worden bekend nog voordat werkgevers en vakbonden met hun een plan komen om de pensioenopbouw onder zelfstandigen te verbeteren. Dat wordt dit voorjaar verwacht, maar dat duurt voor Zorg en Welzijn-directeur Peter Borgdorff te lang. ‘Wij willen al langer pensioen kunnen bieden aan mensen in onze sector die dat nu niet opbouwen. Het is niet gelukt om daarover afspraken te maken in het pensioenakkoord. Toen dachten we: dan gaan we nu zelf. Voor ons is dit een potentiële opstap naar het aanbieden van pensioen voor iedereen in ons verzorgingsgebied.’ Een zogeheten experimenteerwet moet de wettelijke drempels voor het aanbieden van een ZZP-pensioen weghalen. Koolmees vindt wel dat er daarvoor voldoende draagvlak onder ZZP’ers moet zijn.

Opdrachtgever draagt de helft bij

Het ZZP-pensioen voor de cultuursector is een gezamelijk initiatief van Zorg en Welzijn met brancheorganisatie Cultuurconnectie. Die wil daarmee oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. De pensioenpremie zou voor ZZP’ers 3% van de omzet gaan bedragen; opdrachtgevers dragen dan hetzelfde percentage bij. Bij een omzet van € 30.000 per jaar zou dat na veertig jaar een pensioen opleveren dat gelijk staat aan bijna driekwart van het inkomen. Valt de omzet tegen, dan krijgen deelnemers de optie om de premie van dat jaar weer op te nemen. De bijdrage van de opdrachtgever vervalt dan ook.

De proef met de cultuursector betreft een vrijwillige deelname; het pensioenfonds voor de bouwsector wil starten met een automatisch deelname, tenzij de ZZP’er bezwaar maakt.

Bron: FD