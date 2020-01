Utrecht kan niet wachten, PwC meteen aan de slag

PwC gaat eerder dan gepland aan de slag bij de provincie Utrecht. Ernst & Young (EY) kan niet snel genoeg een inhaalslag maken bij het controleren van de jaarrekeningen, vindt gedeputeerde Robert Strijk.

Blunder

Een snelle inhaalslag is nodig omdat de provincie blunderde met de jaarrekening van 2017. Deze was anderhalf jaar te laat afgerond door het grootschalige onderzoek naar de niet-verantwoorde 12,2 miljoen van de Uithoflijn. Daardoor liep het afschrift van 2018 ook een forse vertraging op.

Slechte kwaliteit stukken

EY gaf eerder aan de controlewerkzaamheden daarvan pas voorjaar 2020 weer op te kunnen pakken. Volgens de accountant komt dat mede door de slechte kwaliteit van de stukken die de provincie in 2019 had aangeleverd. Strijk erkent dat die kwaliteit beter moet, maar de klus moet alsnog sneller af zijn dan dat EY dit jaar kon bieden. PwC heeft nu afspraken gemaakt met de provincie om meteen te beginnen.

Orde op zaken

Het eerder invliegen van de nieuwe accountant PwC is een van de maatregelen die Strijk doorvoert om orde op zaken te stellen bij de financiële afdeling van het provinciehuis. Het op tijd aanleveren van jaarrekeningstukken is voor hem topprioriteit, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken al meerdere keren de provincie op de vingers tikte. Uitbetalingen van miljoenen uit het provinciefonds zijn als gevolg daarvan al eens tijdelijk opgeschort.

Extra kosten

De controle van de jaarrekening uit 2017 kostte de provincie al een dikke anderhalf miljoen. Door deze maatregel gaat ook de controle van 2018 veel duurder uitvallen, al is nog niet duidelijk hoeveel. Volgens gedeputeerde Strijk is die extra kostenpost begroot. ‘De financiële gezondheid van de provincie verandert door deze oplossing niet. In de goedgekeurde begroting zit namelijk een post voor onvoorziene tegenvallers waaruit in dergelijke gevallen geput mag. Die post ‘onvoorzien’ is voldoende om de kosten van deze aanpak te dekken’.

