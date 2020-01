NBA-reactie op CTA-rapport: ‘Scherpe analyse en waardevolle aanbevelingen’

De NBA lijkt zich – zo blijkt uit een eerste reactie – behoorlijk te kunnen vinden in wat er allemaal in het vandaag gepubliceerde Rapport: vertrouwen-op-controle-eindrapport-van-de-commissie-toekomst-accountancysector naar voren wordt gebracht. De NBA onderschrijft de conclusie dat er geen juist en integraal beeld is van de controlekwaliteit. Over de aanbeveling om toezicht op (controlerende) accountants exclusief bij de AFM onder te brengen spreekt de beroepsorganisatie zich niet uit, anders dan door te stellen dat de NBA graag meewerkt om te komen tot ‘een helder en efficiënt stelsel’ en dat zij daar graag met de toezichthouder in gesprek gaat.

NBA: bescheiden instemming

In de reactie op het CTA-rapport wordt nergens nadrukkelijk afstand genomen van het rapport. Eerder het tegendeel. In voorzichtige woorden laat de beroepsorganisatie weten zich te kunnen vinden in de analyse. Daarmee geeft de NBA zichzelf en de accountancysector ook meteen huiswerk mee:

Zorgen voor integraal beeld van auditkwaliteit

Opstellen kwaliteitsindicatoren

Aandacht voor cultuur in de sector

Aandacht voor de verantwoordingsketen

Innovatie

Meer aandacht voor fraude en discontinuïteit.

Bij elkaar brengen

De NBA wil alle partijen die een rol zouden kunnen hebben bij het realiseren van de in het rapport genoemde doelen in een conferentie bij elkaar brengen om zo de ‘gewenste verbeteringen in de wettelijke controle te verdiepen.’ Lees hier de gehele reactie van de NBA.