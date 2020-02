Achterhoekse gemeente en accountant twisten over aanbestedingen

De Gelderse gemeente Berkelland (Borculo) heeft een meningsverschil met de accountant over de manier waarop diensten zijn uitbesteed. Dat ging niet volgens de Europese aanbestedingsregels, vindt de accountant. Dat erkent het college van B&W, maar het beroept zich op overmacht: ‘Het was geen opzet’.

In de management letter over het jaar 2019 schrijft de accountant dat een aantal aanbestedingen onterecht niet volgens de Europese regels is gedaan. ‘De omvang hiervan wordt nog onderzocht.’ Om welke aanbestedingen het precies gaat, is niet bekend. Wel stelt burgemeester Joost van Oostrum dat het geen opzet was. ‘Zo waren we van plan om het schoonmaakwerk intern door eigen mensen te laten doen. Op zich is dat een mooi idee. We kwam er alleen pas laat achter dat we hier helaas niet genoeg mensen voor hadden en dat dit niet ging lukken. Het contract met het huidige schoonmaakbedrijf moest toen wel tijdelijk verlengd worden. Alleen hadden we toen geen tijd meer om het werk Europees aan te besteden.’

Onderhands in plaats van Europees

De loonadministratie is ook uitbesteed, maar het aantal partijen die dat goed kunnen, is klein, aldus de burgemeester. ‘We hebben daarom niet Europees, maar onderhands aanbesteed, terwijl dit volgens de regels wel had gemoeten.’ Hij weet dat ook de aankoop van bestratingsmateriaal (opnieuw zonder opzet) niet is gegaan zoals het hoort. ‘Normaal gesproken zorgt de aannemer voor bestratingsmateriaal. In dit geval zat dit niet bij de prijs in en moesten we dat zelf kopen. Het bedrag zat onder de aanbestedingsnorm. Toen er later een tweede partij bestratingsmateriaal nodig was, hebben we hetzelfde gedaan. Volgens de regels hadden we de prijs van beide partijen bij elkaar moeten tellen en Europees moeten aanbesteden. Maar dat kon toen niet meer.’

Heel druk mee

In Berkelland laat ook de grip op inkoopfacturen te wensen over, ziet de accountant. ‘Er wordt niet zichtbaar vastgelegd dat de betaalde goederen en diensten ook daadwerkelijk zijn geleverd.’ Van Oostrum vindt dat overdreven: ‘We moeten dus blijkbaar van alle artikelen die we inkopen foto’s maken als bewijs dat ze geleverd zijn en die aan de factuur koppelen. Nou, daar word je dan heel druk mee.’ Ambtenaren moeten binnen twee maanden een plan van aanpak maken. Nieuwe regels vormen een uitdaging, aldus de burgervader. ‘Daar komt bij dat we een nieuwe accountant hebben ingehuurd, die natuurlijk wil laten zien dat hij zijn werk goed doet en extra streng is.’ De naam van die nieuwe accountant wordt niet genoemd.

In 2018 liep het aanbesteden ook al niet volgens de regels. Toen ging het om de PMD-containers voor het scheiden van huisafval. Dat leidde tot vertraging van de invoering.

