‘Emigreren vlak na pensioen kan fiscaal duur uitpakken’

Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen van minister Koolmees (Sociale Zaken) kan duur uitpakken voor mensen die vlak na hun pensioendatum naar het buitenland willen verhuizen.

Daarvoor waarschuwt belastingadviseur en onderzoeker Bas Dieleman.

De Telegraaf meldt dat de belastingdruk tot meer dan 50% kan oplopen voor pensionado’s die na hun laatste werkdag direct het vliegtuig pakken om in het buitenland te gaan wonen.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat gepensioneerden op hun pensioendatum tot 10% van hun opgebouwde pensioen opnemen. Wie een goedgevulde pot heeft, zou daar een huis in het buitenland mee kunnen kopen en daar zou volgens pensioenuitvoerder PGGM een derde van de Nederlanders wel oren naar hebben. Het CBS verwacht dat dit jaar 5.300 zestigplussers, al dan niet met pensioen, emigreren.

Beter een jaar wachten

Maar pensioen- en belastingadviseur en tevens VU-onderzoeker Bas Dieleman vindt dat het kabinet goed naar de gevolgen van die regeling moet kijken. Het opnemen van 10% betekent extra belasting betalen, maar als je woonadres in het buitenland ligt, loopt het fors op. Normaal gesproken hoeven gepensioneerden in het buitenland geen belasting te betalen aan de Nederlandse staat over hun pensioenuitkering. Maar bij opname van 10% ineens is dat anders: ook Nederland gaat daarover belasting heffen. Dieleman adviseert daarom de verhuizing uit te stellen tot een jaar na de pensioendatum. Hij heeft berekend dat iemand die in Italië woont met een totaal pensioen van € 200.000 en een modaal inkomen, € 2.300 belasting betaalt. Die betaalt hij aan de Italiaanse fiscus. Maar neemt de pensionado 10% ineens op, dan moet hij ook afrekenen met de Nederlandse belastingdienst. Kosten: € 9.560. In Zweden en België zou de belastingdruk tot 60% kunnen oplopen, Portugal zit daar vlak achter met 58,2%. Spanje en Frankrijk vormen een veilige haven, want daar mag Nederland ook bij de 10%-uitkering geen belasting heffen. ‘Het is echt heel belangrijk dat pensioenfondsen bijvoorbeeld hun deelnemers wijzen op de mogelijk negatieve fiscale gevolgen als ze die 10% willen opnemen’, aldus Dieleman.

Bron: De Telegraaf