Grote verschillen in rechterlijke uitspraken belastingzaken 

Belastingzaken die bij de rechtbank Noord-Nederland worden aangespannen leiden voor de belastingbetaler veel vaker tot een gunstige uitspraak dan bij de rechtbanken Den Haag en Noord-Holland. Belastingplichtigen winnen bij de rechtbank Den Haag 34% van hun zaken, tegenover 55% bij de rechtbank Noord-Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek naar ruim 34.000 belastingzaken dat Deloitte met behulp van kunstmatige intelligentie heeft uitgevoerd.

In de analyse komen meer opvallende trends naar voren. Zo blijken er ook grote verschillen te bestaan tussen individuele rechters. Sommigen beslissen in 68% van de gevallen in het voordeel van de belastingbetaler, anderen slechts bij 22%.

Belastingbetalers minder vaak in het gelijk gesteld

Ook signaleert Deloitte dat belastingbetalers sinds 2013 steeds minder vaak in het gelijk worden gesteld. Sinds 1995 tot dat jaar werd gemiddeld 45% van de belastingzaken gewonnen. In 2019 was dat percentage nog maar 36%.

Oorzaken

Deloitte heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan of naar de vraag waardoor de verschillen tussen sommige rechtbanken en rechters zo groot zijn. Wel is duidelijk dat er geen samenhang is met het soort belasting dat wordt aangevochten, met uitzondering van de bepaling van de WOZ-waarde.

