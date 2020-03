Belastingdienst gaat in op gevolgen tijdelijke sluiting kinderopvang

Veel ouders en kinderopvangorganisaties zitten sinds de gedeeltelijke sluiting van de kinderopvang in verband met het coronavirus met vragen over bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag en administratieve processen bij kinderopvangorganisaties. De Belastingdienst heeft daarom een serie vragen en antwoorden gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de meest prangende onderwerpen:

Moet ik wijzigingen doorgeven?

U hoeft vanwege de sluiting van de kinderopvang geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. Geef wel de wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden door die niets te maken hebben met de sluiting van de kinderopvang wegens COVID-19. Bijvoorbeeld als u geen baan meer heeft of als u uw contract bij de kinderopvangorganisatie beëindigt of als uw inkomen wijzigt.

Moet ik de kinderopvang blijven betalen?

Ja, blijf uw factuur van de kinderopvang betalen. Dan houdt u ook uw recht op kinderopvangtoeslag. En dan blijft uw plek op de kinderopvang behouden voor wanneer de kinderopvang weer open gaat. Strikt genomen is dit afhankelijk van de privaatrechtelijke overeenkomst die u hebt gesloten met uw kinderopvangorganisatie. Maar gezien deze noodsituatie adviseren wij u toch te blijven betalen. Zo houdt u ook uw recht op kinderopvangtoeslag. Voor uw recht op kinderopvangtoeslag, moet u ook de eigen bijdrage blijven betalen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik als ik de kinderen thuis houdt?

U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvanginstelling aan u in rekening brengt, ook als u uw kinderen thuis houdt. U krijgt mogelijk minder toeslag als de kinderopvanginstelling minder uren aan u in rekening brengt omdat u uw kinderen thuis houdt.

Kan ik het contract opzeggen?

Ja dat kan. In uw privaatrechtelijke overeenkomst met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt ontbinden. Op het moment dat u uw contract ontbindt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag. Geef deze wijziging door aan Toeslagen via het portaal van Toeslagen.

Ik ben mijn baan kwijt en wil de kinderopvang opzeggen, kan dat?

Ja dat kan. Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet meteen stop te zetten. Bent u na 3 maanden nog werkloos, dan moet u uw toeslag stopzetten via het portaal van Toeslagen.

Waarom moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen voor een dienst die ik niet krijg?

Voor uw recht op kinderopvangtoeslag, moet u ook de eigen bijdrage betalen. Het gaat om een tijdelijke noodsituatie. Daarom adviseren we u om de rekening te blijven betalen. Zo behoudt u ook uw kinderopvangplek bij uw locatie. Wilt u permanent stoppen met de kinderopvang? Dan kunt u uw overeenkomst met de kinderopvang beëindigen.

Hoe lang gaat deze situatie nog duren?

De kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april gesloten. Voor verdere ontwikkelingen volgen wij de besluitvorming van het kabinet. Hierover zal u ook via de media bericht worden.

Mogelijke vragen van kinderopvangorganisaties:

Moet ik blijven factureren en deze gegevens door blijven geven aan de Belastingdienst?

Ja, u kunt de reguliere administratieve processen blijven voortzetten. Dus blijft u maandelijks facturen en blijft u deze gegevens doorgeven aan de Belastingdienst.

Hoe lang gaat deze situatie nog duren?

De kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april gesloten. Voor verdere ontwikkelingen volgen wij de besluitvorming van het kabinet. Hierover zal u ook via de media bericht worden.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van de privaatrechtelijke overeenkomst die tussen u en de ouder is overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal ook de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseren wij u om aan uw klanten mee te geven dat zij de volledige factuur moeten blijven betalen.

Kunnen ouders het contract opzeggen?

Ja dat kan. In de privaatrechtelijke overeenkomst die u met uw klanten bent overeengekomen staat hoe en op welke termijn de overeenkomst kan worden ontbonden. U kunt aan uw klanten meegeven dat het recht op kinderopvangtoeslag vervalt op het moment dat zij het contract ontbinden. Ouders moeten dit vervolgens doorgeven aan de Belastingdienst.