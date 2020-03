‘Grote fraude-risico’s bij steunpakket overheid’

Bij de miljarden euro’s die het kabinet uittrekt als steun aan noodlijdende bedrijven ligt grootschalig misbruik op de loer, vrezen verschillende fraudedeskundigen. Vanwege de enorme haast die met de steun gemoeid is, is er weinig tijd om frauderisico’s te beperken.

Ervaringen met regelingen in normale tijden laten misbruikpercentages van enkele procenten tot soms 10% zien, zegt hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer in de Telegraaf. Een forensisch accountant van een bekend fraudeonderzoeksbureau lijkt 10% ‘een zéér voorzichtige schatting’. Volgens de fraudespecialist is het momenteel bijvoorbeeld vrij makkelijk voor ondernemers om fictieve werknemers op de payroll te zetten en daar vervolgens coronasteun voor aan te vragen.

NBA over fraude

De NBA gaat op platform NBA Helpt in op de vraag hoe accountants bijdragen aan het voorkomen van misbruik van regelingen:

Voor een aantal gevallen geldt dat ondernemers een accountant moeten inschakelen om in aanmerking te komen voor de ondersteunende maatregelen. De maatschappij rekent er op dat accountants zorgen dat de informatie voor het verkrijgen van deze regelingen betrouwbaar is en dat het geld eerlijk wordt verdeeld. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat de regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van de accountant om hieraan bij te dragen. Alle accountants moeten zich houden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants. In de uitoefening van hun beroep als accountant laten zij zich leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Zij leggen hierover een eed af en op hen is onafhankelijk tuchtrecht van toepassing.

In andere gevallen geldt dat ondernemers zelfstandig een beroep kunnen doen op deze regelingen. Als accountants constateren dat er sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving moeten zij handelen op basis van de NOCLAR-regelgeving. NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws And Regulations. Deze regelgeving geldt ook voor accountants die bij bedrijven in loondienst werkzaam zijn.

Bent u zelf accountant en wilt u met een beroepsgenoot spreken over dilemma’s met betrekking tot dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de NBA. De vertrouwenspersonen zijn beroepsgenoten waarmee u kunt sparren over dilemma’s in uw beroepsuitoefening.