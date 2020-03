Corona | Ook douane coulant voor bedrijven

De douane gaat soepel om met bedrijven die door de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven.

Er is een pakket aan maatregelen opgesteld. Dat voorziet onder meer in maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte). ‘We adviseren bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houden wij rekening met de omstandigheden. We beschouwen het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.’

Vergunningsaanvragen

Verder wordt soepel omgegaan met bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid. ‘De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan verzoeken wij u om zelf uitstel van behandeling aan te vragen.’

Uitstel op verzoek

Bedrijven krijgen op verzoek uitstel van betaling tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen. ‘Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunt u aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd.’ Er worden geen boetes opgelegd als geen sprake is van een overtreding, misdrijf of opzet/grove schuld.

Wie een beroep op deze maatregelen wil doen, kan contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in de regio. Voor uitstel van betaling kan een e-mail worden gestuurd naar de Ontvanger van de Douane Amsterdam: douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.

In het kader van de crisis heeft de douane tevens de mogelijkheid geïntroduceerd om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van douanerechten.