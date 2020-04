Corona | Nederlandse evenementenbranche mist €3,5 miljard omzet

Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van € 7,4 miljard, oftewel € 3,5 miljard, verdampen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Respons in opdracht van enkele vak- en brancheverenigingen verenigd in het EventPlatform.

De omzetdaling heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid, komt in het onderzoek naar voren. Naar verwachting gaan 48.000 werkplekken verdwijnen. De effecten van eventuele nieuwe of verlenging van de bestaande beperkende maatregelen zijn hierin nog niet meegenomen.

Omzetderving € 3,5 miljard

Voor 2020 was een geprognosticeerde omzet van € 7,4 miljard berekend, goed voor 100.000 banen. Aan de hand van overzichten van geannuleerde evenementen, recent uitgevoerde onderzoeken en een inventarisatie onder meerdere betrokkenen kwamen de onderzoekers voorlopig tot een derving van €3,5 miljard en de dreiging van het verlies van 48.000 werkplekken. Tot de evenementenbranche worden in dit onderzoek gerekend: zakelijke evenementen, publieksevenementen, vak- en publieksbeurzen en congressen en vergaderingen.

Catastrofale gevolgen

‘De uitkomsten van het onderzoek onderschrijven de catastrofale gevolgen van het coronavirus voor de gehele evenementenbranche’, reageert directeur Riemer Rijpkema van branchevereniging CLC-VECTA op de uitkomsten. ‘De politiek lijkt tot op heden onvoldoende inzicht te hebben in de evenementenbranche en specifiek hoeveel bedrijven en mensen betrokken zijn bij het tot stand komen van beurzen, evenementen en congressen. Deze cijfers laten zien dat het nu écht noodzakelijk is dat er snel passende steunmaatregelen komen, ook voor de langere termijn, om een enorme kaalslag in de branche te voorkomen.’