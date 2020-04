Twente in ban van ‘spookboekhouder’

In december ging zorgbureau Actueel Zorg Twente failliet. Een curator probeert al maanden orde op zaken te stellen, maar wordt in zijn werk bemoeilijkt. Er blijkt namelijk sprake van een ‘spookboekhouder’.

Boekhouding gestolen

Actueel Zorg was een eenmanszaak met 16 freelance medewerkers en 45 klanten. Bij het faillissement was er onder meer een schuld aan de belastingdienst van bijna zes ton. Omdat de eigenaresse ook persoonlijk failliet is verklaard, is het voor schuldeisers lastig nog iets van hun geld terug te zien. De curator ziet zich daarbij voor een schier onmogelijke zaak gesteld: er is geen boekhouding. De eigenaresse beweert dat die is gestolen door haar boekhouder. Die is sinds eind 2018 spoorloos. Vreemd is echter dat de externe boekhouder geen belanghebbende is en naar verluidt ook geen geld achterover heeft gedrukt. Over zijn motivatie de boekhouding mee te nemen tast de curator tot op heden in het duister.

Persoon bestaat wel

Curator Eddy Kolkman kondigde in december aan hem eerst zelf te proberen op te sporen en pas daarna naar de politie te stappen. Ruim vier maanden later is de ‘spookboekhouder’ nog steeds niet gevonden. Er worden malversaties vermoed door de eigenaresse waardoor ook aan haar verhaal van de verdwenen boekhouder wordt getwijfeld. Maar Cor Gent, medewerker van curator Eddy Kolkman, verklaart dat het bestaan van de ‘spookboekhouder’ is bevestigd. ‘Wij hebben deze persoon tot op heden alleen niet kunnen traceren. Dat maakt het voor ons onder meer lastig om geldstromen in kaart te brengen en het faillissement financieel af te wikkelen.’

Naam niet in de media

De curator weigert de naam van de gezochte boekhouder openbaar te maken. Gent: ‘Een curator is altijd terughoudend met persoonlijke informatie, nog los van het feit of de AVG het publiceren van de naam zou toelaten.’ Ook het doen van aangifte tegen de verdwenen boekhouder bij de politie ligt niet in de lijn der verwachting. ‘Wij stellen ons op het standpunt dat de bestuurder ten alle tijden verantwoordelijk is voor de boekhouding. Een vervolgstap is dat zij onder ede een verklaring moet afleggen over deze kwestie.’ De curator gaat vrijwel zeker strafrechtelijke aangifte doen tegen de directrice van Actueel Zorg. ‘Het niet voldoen aan de boekhoudplicht is normaal gesproken al voldoende reden om aangifte te doen , maar ik verwacht dat daar nog enkele andere feiten bij komen’, aldus Gent.

‘Nooit eerder meegemaakt’

’Waarom iemand een boekhouding meeneemt? Geen idee. Het is in ieder geval heel bijzonder. Dat iemand in een faillissement goederen van waarde meeneemt, komen we uiteraard wel vaker tegen. Maar een boekhouding heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Het komt wel vaker voor dat er geen boekhouding is bij een faillissement, maar diefstal is iets nieuws.’

Oude Mercedes

De drie bedrijfspanden van Actueel Zorg Twente bleken gehuurd. In de bedrijfsruimtes was amper sprake van enige inventaris. De drie auto’s, waaronder een oude Mercedes, brachten in totaal zo’n twintigduizend euro op.De bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen, heeft in dit geval weinig zin omdat hier weinig van waarde valt te halen. ‘Aangezien de directrice immers ook persoonlijk al failliet is’, aldus Gent.